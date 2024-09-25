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Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 26 МИР – София област

25 септември 2024, 09:22 часа • 279 прочитания
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 26 МИР – София област

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 26 МИР – София област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Атанас Владиславов Славов

2. Сия Георгиева Шехтанова

3. Димитър Ивайлов Павлов

4.Валери Драгомиров Дамянов

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5. Васил Петров Зашкев

6. Росен Атанасов Неделев

7. Александър Димитров Симидчиев

8. Петър Василев Кьосев

9. Иван Димитров Цанов

10. Юрий Олегов Козлов

11. Радослав Борисов Костадинов

12. Иван Димитров Димитров

13. Росен Кирилов Тодоров

14. Цветелина Николай Николова

15. Райна Петрова Златарева

16. Костадин Тодоров Джигов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
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