Община Самоков организира кампания за безплатна кастрация на дворни кучета за трета поредна година. За трета поредна година Община Самоков организира кампания за безплатна кастрация на дворни кучета като част от мерките за ограничаване на популацията на безстопанствените животни и насърчаване на отговорното отношение към домашните любимци.

📅 Период на кампанията:

От 1 декември 2026 г. до 15 януари 2027 г.

Кампанията обхваща дворни кучета от гр. Самоков и всички населени места на територията на общината.

🏥 Услугите включват:

* Безплатна кастрация;

* Вътрешно обезпаразитяване;

* Издаване на ветеринарномедицински паспорт;

* Поставяне на микрочип.

Манипулациите ще се извършват в лицензираната амбулатория на Общинския център за безстопанствени кучета.

📞 Записване за участие:

+359 88 986 8643

📅 Срок за записване: от 1 до 30 ноември 2026 г.

Предварителното записване е необходимо заради ограничения капацитет и възможността за изготвяне на график за извършване на манипулациите.

🪪 Регистрация на кучетата

В рамките на кампанията на стопаните ще бъде предоставяна за попълване декларация за регистрация на кучето, необходима за водене на регистър на кучетата в Община Самоков. При посещението си стопаните трябва да представят лична карта.

📌 Важно за собствениците:

Всеки собственик е длъжен да регистрира кучето си в общината в тримесечен срок от придобиването му. Регистрацията се извършва в деловодството на Община Самоков срещу представяне на заверен ветеринарномедицински паспорт.

Кастрираните кучета са освободени от заплащане на годишен местен данък при условията, предвидени в действащото законодателство.

Отговорното отглеждане, регистрацията и кастрацията на домашните кучета са важна част от усилията за трайно ограничаване на популацията на безстопанствените животни.