Ваня Григорова за проблема на "Топлофикация": 1000 тона топла вода на час изтича през тръби на дупки като сирене

Основният проблем на "Топлофикация-София" е остарялата инфраструктура. Това заяви общинският съветник Ваня Григорова.

"Поради това, че инфраструктурата не е обновявана мащабно от десетилетия, отпреди 89-та година, поради това изтича вече обработена вода. Обработена, означава загрята до необходимата температура, обработена с необходимите химикали. На час изтичат общо в цяла София около 1100 тона вода. Това е загуба на час и тя изтича през тръби, които са на дупки като сирене. Ето, това е проблемът", заяви тя.

По думите й загубите от изтичането на загрятата вода от "Топлофикация-София“ възлизат на около 70 милиона евро на година.

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Въпреки това, дружеството е с най-малки загуби в сравнение с останалите Топлофикации в страната, заяви Григорова и добави, че не е вярно, че дружеството не работи добре, "просто има нужда от много сериозни и мащабни инвестиции“.

Източник: БГНЕС

"Ако не работи "Топлификация", това означава, отвсякъде да започнат да пушат комини или успоредно с това да се ползват климатици, което означава, че цялата електрическа мрежа ще гръмне. Не може да издържи. Тоест, ние нямаме алтернатива на "Топлификация", не само като столица, като държава нямаме алтернатива на "Топлификация"", каза Ваня Григорова, цитирана от БНР.

Според нея дружеството може да бъде укрепено със сериозен инвестиционен заем, с ясни параметри и програма, за да може остарялата инфраструктура на "Топлофикация-София" да бъде обновена.

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