Община Самоков отвори врати за любознателните ученици! Днес ученици от училища в община Самоков се възползваха от инициативата ни, която им даде възможност да се запознаят отблизо с работата на местната власт, дейността на общинската администрация и грижата за нашия град. В рамките на посещенията учениците преминаха по три маршрута, всеки от които им разкри различна страна от работата на общината.

📍 В залата на Общинския съвет председателят на Общински съвет - Самоков, г-жа Мая Христева, изнесе беседа, в която запозна учениците с работата на местния парламент и ролята му в развитието на общината.

📍 В сградата на общинската администрация г-жа Валентина Манчева, началник-отдел „Човешки ресурси“, разведе учениците из общината и им разказа повече за работата на администрацията и хората, които ежедневно се грижат за нейното функциониране.

📍 В Контактния център секретарят на Община Самоков, г-жа Станислава Цветкова, запозна децата с начина на обслужване на гражданите, работата на аварийното звено и значението на бързата и ефективна реакция при различни ситуации. Децата имаха възможност да разгледат от близо специализирания автомобил и оборудването, с което звеното разполага.

С грижа за природата и бъдещето на Самоков ученици се включиха и в засаждането на дръвчета, организирано със съдействието на отдел „Екология“ и Общинското горско стопанство. Срещите дадоха възможност на децата не само да научат повече за работата на местната власт, но и да разберат как решенията и ежедневните дейности на общината се отразяват на живота на всички граждани.