Правителството отпусна средства за родители в Божурище без места за децата им в ясли и градини

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г., с които ще бъдат компенсирани разходите на родители, чиито деца не са били приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места, пише Balkanec.bg

Сред общините, които ще получат средства, е и Община Божурище. Компенсациите се отнасят за родители на деца, които не са успели да бъдат приети в общинска ясла или яслена група в общинска или държавна детска градина.

Първият одобрен трансфер е за разходи, направени в периода 1 ноември 2025 г. – 30 април 2026 г. Общият размер на средствата, които правителството предоставя на осем общини, е 4 577 089 евро. Сред тях са Столична община, общините Пловдив, Варна, Божурище, Родопи и Аврен, както и Софийска и област Пловдив.

С друго постановление са одобрени и допълнителни трансфери за компенсация на разходите на родители за периода 1 юли – 31 август 2026 г. Общият размер на тези средства е 1 587 368 евро, като и при това разпределение е включена Община Божурище.

Средствата са осигурени за сметка на предвидените в централния бюджет за 2026 г. средства за други целеви разходи. Компенсациите са предназначени за родители, чиито деца са останали извън общинските ясли и яслените групи поради липса на свободни места.