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Започва приемът на заявления в Елин Пелин за участие в Коледен базар 2026

17 август 2026, 17:44 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Започва приемът на заявления в Елин Пелин за участие в Коледен базар 2026

Започва приемът на заявления за участие в Коледен базар 2026. Община Елин Пелин кани производители, занаятчии, творци и търговци да станат част от тазгодишното издание на Коледен базар „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“.

За участниците Община Елин Пелин осигурява коледни къщички за представяне и продажба на продукцията, безплатно електрозахранване и денонощна охрана.

Коледният базар ще се проведе от 27 ноември до 31 декември 2026 г. на пл. „Независимост“ в гр. Елин Пелин.

Заявления за участие се подават до 1 октомври 2026 г. Пълният регламент и образецът на заявление могат да бъдат разгледани и тук:

https://www.elinpelin.org/currentNews-12590-newitem.html

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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