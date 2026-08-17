Започва приемът на заявления в Елин Пелин за участие в Коледен базар 2026

Започва приемът на заявления за участие в Коледен базар 2026. Община Елин Пелин кани производители, занаятчии, творци и търговци да станат част от тазгодишното издание на Коледен базар „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“.

За участниците Община Елин Пелин осигурява коледни къщички за представяне и продажба на продукцията, безплатно електрозахранване и денонощна охрана.

Коледният базар ще се проведе от 27 ноември до 31 декември 2026 г. на пл. „Независимост“ в гр. Елин Пелин.

Заявления за участие се подават до 1 октомври 2026 г. Пълният регламент и образецът на заявление могат да бъдат разгледани и тук:

https://www.elinpelin.org/currentNews-12590-newitem.html

За допълнителна информация: os@elinpelin.bg/ 0879 166 844 – отдел „Общинска собственост, транспорт, инвестиции и проекти“