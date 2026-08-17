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Община Божурище се включва в еЗдраве

17 август 2026, 17:51 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: НЗОК
Община Божурище се включва в еЗдраве

От 29 юли 2026 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започна Национална кампания за активиране на мобилното приложение еЗдраве. В цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие.

Община Божурище се включва в инициативата на 20.08.2026 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.в сградата на ОбС-Божурище, желаещите ще имат достъп до извършване на услугата по осигуряване на достъп до електронно, здравно пациентско досие, с мобилно приложение е-Здраве /инсталиране на мобилните телефони на заинтересовани лица/.

Мобилното приложение еЗдраве дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие – извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности.

При установено несъответствие, гражданите могат да подадат сигнал до НЗОК/РЗОК, а институцията от своя страна ще извърши проверка.

Националната здравноосигурителна каса призовава всички граждани, които все още не използват приложението еЗдраве, да посетят най-близкия изнесен пункт и да активират своя достъп. Защото прозрачността в здравеопазването е най-силна, когато институциите и обществото са партньори!

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община Божурище
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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