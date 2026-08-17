Още повече възможности за спорт и активен начин на живот в Самоков! Още две маси за тенис на маса вече са на разположение на жителите и гостите на града – те се намират в района на спорното училище до детската площадка и игрището до блок 27 в кв. Самоков. Така общо четири тенис маси на различни места в Самоков дават възможност за спорт, забавление и активна игра на открито.

Двете нови маси са дарение от Ротари клуб Самоков и г-н Радослав Христов, за което благодарим за подкрепата и за приноса към развитието на спортната инфраструктура в града. Хилки за игра могат да бъдат взети от Спортен комплекс „Самоков“.

Каним всички деца, младежи и възрастни да се възползват и да прекарат повече време в движение и спорт!