Спорт:

Още повече възможности за спорт и активен начин на живот в Самоков

17 август 2026, 17:50 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Още повече възможности за спорт и активен начин на живот в Самоков

Още повече възможности за спорт и активен начин на живот в Самоков! Още две маси за тенис на маса вече са на разположение на жителите и гостите на града – те се намират в района на спорното училище до детската площадка и игрището до блок 27 в кв. Самоков. Така общо четири тенис маси на различни места в Самоков дават възможност за спорт, забавление и активна игра на открито.

Двете нови маси са дарение от Ротари клуб Самоков и г-н Радослав Христов, за което благодарим за подкрепата и за приноса към развитието на спортната инфраструктура в града. Хилки за игра могат да бъдат взети от Спортен комплекс „Самоков“.

Каним всички деца, младежи и възрастни да се възползват и да прекарат повече време в движение и спорт!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес