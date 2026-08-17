Войната в Украйна:

Националният стадион ще се пука по шевовете: Левски пусна още билети за мача с АЕК, над 38 000 ще подкрепят „сините“!

17 август 2026, 16:37 часа 741 прочитания 0 коментара

От Левски информираха, че ще има нови два блока в Сектор „Г“ – блок 37 и блок 42, за които ще се продават билети за домакинския мач срещу АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Това стана, след като първите 37 хиляди пропуска, пуснати в продажба, бяха разграбени от „сините“ фенове.

Феновете на Левски изкупиха над 37 000 пропуска

„ПФК Левски държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за „сини“ привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в Сектор „Г“, като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК“.

„Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата. За няколко часа вчера бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Допълнителни билети можете да закупите онлайн“, написаха от Левски.

ОЩЕ: Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски Национален стадион АЕК Атина фенове на Левски
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес