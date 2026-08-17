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"Как ние освобождавахме България": Бесарабският българин, който два пъти се спасява от затвора

17 август 2026, 19:25 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
"Как ние освобождавахме България": Бесарабският българин, който два пъти се спасява от затвора

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Михаил Греков е български революционер, публицист и обществен деец.

Кратки биографични данни

Михаил Георгиев Греков е роден на 23 май 1847 г. в село Дермендере (днес в Одеска област, Украйна). Потомък е на бесарабски българи. Баща му Генчо Къргов е участник в националноосвободителното движение. Семейната среда оказва силно влияние върху патриотичното възпитание на Михаил. Получава добро образование със стипендия за обучение в Николаев (днешна Украйна) и се включва в средите на българската емиграция, която активно подготвя освобождението на България.

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Участник в националноосвободителното движение

Михаил Греков посвещава голяма част от живота си на освобождението на България. Участва във военните действия в района на Дунав и Добруджа и подпомага подготовката на доброволците. Включва се в четата на Никола Войводов и Цвятко Павлович, а по-късно и във Втората българска легия в Белград.

Два пъти е залавян от турците - първият път няколко месеца след обесването на Апостола той е хвърлен в затвора, но след два месеца е освободен, тъй като по документи се води руски поданик, и втори път, когато е осъден на седем години затвор. Успява да се спаси от затвора, но е принуден да напусне територията на България.

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След Освобождението

След създаването на Княжество България заема различни административни длъжности в Сливен и Пловдив, известно време е помощник на руския консул, изпълнява държавни функции в София.

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Наред с това се занимава и с публицистична дейност като публикува статии в български и руски издания, посветени на историята на българското националноосвободително движение, отношенията между България и Русия, съдбата на бесарабските българи.

Един от най-ценните му трудове са неговите мемоари "Как ние освобождавахме България", в които описва личните си спомени и срещите си с видни дейци на епохата.

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Мемоарите са публикувани в пълен двутомен вариант през 1990 г. и представляват ценен исторически източник.

Памет 

В негова чест е създаден културно-историческият проект "Михаил Греков", който популяризира историята и традициите на бесарабските и приазовските българи чрез архивни документи, фотографии, интервюта и етнографски материали.

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българи революционери Невъзпятите герои авторски Михаил Греков
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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