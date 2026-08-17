Най-големият храм в Самоков почете своя празник

Днес своя храмов празник чества най-големият храм в Самоков- Митрополитската църква „Успение на Пресвета Богородица“. Празничният ден започна с тържествена Света литургия, отслужена от архиерейския наместник отец Михаил Колев. Много жители и гости на града изпълниха храма, за да почетат един от най-големите християнски празници - Успение на Пресвета Богородица.

След светата литургия бе отслужен тържествен водосвет и бе осветен традиционният курбан за здраве. В празничния ден отец Михаил Кочев благодари на всички ктитори и дарители, както и на Община Самоков, за подкрепата и грижата към храма. Той припомни, че Митрополитската църква е не само духовен дом, а място, което през годините е събирало самоковци и е съхранявало вярата и традициите на града.

На празника присъстваха кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов и ръководството на общината. В поздравлението си кметът припомни, че храмът е място, към което се обръщаме не само в празничните дни, но и тогава, когато имаме най-голяма нужда от вяра, надежда и утеха.

На 16 август в 9:00 ч. в Митрополитската църква „Успение на Пресвета Богородица“ бе отслужена Патриаршеска Света литургия, оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Освен това се проведе и традиционният събор на каракачаните край Бельова църква отново събра представители на общността, жители и гости на Самоков. Празникът е утвърдена част от културния живот на града и всяка година е повод да бъдат съхранени и показани традициите, фолклорът и богатото наследство на каракачанската общност.

Празничната програма беше изпълнена с музика, танци и настроение. Сред участниците бяха и децата от танцовата формация от Самоков, които представиха традиционен каракачански танц. Сред официалните гости бяха посланикът на Република Гърция в България Алексис Либеропулос, кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, представители на общинското ръководство, народни представители и общински съветници.

Празничният ден започна с тържествена Патриаршеска Света литургия в Митрополитската църква „Успение на Пресвета Богородица“, оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.Множество миряни изпълниха храма, за да получат благословението на Негово Светейшество.

В словото си Патриарх Даниил отправи послание към всички вярващи да живеем с покаяние, да се борим със своите грешки и недостатъци и да се трудим за своето спасение. Той подчерта, че Бог е отредил за човека нещо изключително високо и възвишено, а злопаметството е сред нещата, които ни отдалечават от Божията милост. „Да намерим сили да простим, когато има истинско покаяние“, призова Негово Светейшество.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов изрази благодарността си за посещението на Патриарх Даниил и подчерта значението на празничния ден: „Самоков е град с дълбока християнска история и силна връзка с православната вяра. Днешното посещение на Негово Светейшество е чест и радост за всички нас.“

Вяра, традиции и общност-три неща, които и днес събраха Самоков заедно и ни напомниха за богатото духовно и културно наследство на нашия град.