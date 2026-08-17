Църковен празник на 18 август: Почитаме голям светец, покровител на целия български народ

В православния календар на 18 август е празникът на мъчениците Флор и Лавър. Църквата у нас почита Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 18 август

Флор и Лавър са братя близнаци, живели през трети век сл. Хр. в Римската империя, около времето на император Диоклециан или Максимиан (края на трети до началото на четвърти век). Те са били ковачи – занаятчии, които са изработвали подкови, а също и много инструменти за обработка на земята. Поради това се считат за покровители на земеделците и животновъдите.

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Двамата братя били ревностни християни, които, тайно от властите, помагали на нуждаещите се и проповядвали християнство. Едновременно с това се грижили за коне и животни и ги лекували. Когато императорът започнал да преследва християните, братята отказали да се отрекат от вярата си и да принесат жертви на езическите богове.

За това те били арестувани, жестоко измъчвани и след това обезглавени. Смъртта им се превърнала в символ на непоколебимостта на християнската вяра.

На 18 август църквата и нас почита паметта на Св. Иван Рилски. Този голям български светец е роден около 876 г. в село Скрино. Рано осиротявайки, той става овчар, след което раздава имуществото си. Живее аскетично в пещери и в хралупа на дърво, прехранвайки се с билки и чудотворно покълнали зърна. Основава манастир в Рила планина, където лекува болни и наставлява монаси. Умира през 946 г. Мощите му са пренасяни многократно (в София и Търново), докато не се завръщат в Рилския манастир през 1469 г., където почиват и днес, прославяни от много чудеса.

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Св. Иван Рилски се счита за покровител на българския народ - паметта му се чества два пъти в годината. На 18 август църквата отбелязва успението му, а на 19 октомври пренасянето на мощите му. И на двата празника българите отправят молитви светеца, почитан като покровител на целия български народ.

Празникът се чества с всенощни бедния. Хиляди българи се счита към Рилската обител, за почетат паметта на светеца.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 18 август

Ако времето е ясно и слънчево на 18 август, есента ще бъде топла и плодородна. Мъгла сутринта означава дъжд през следващите дни. Ако вечерта е тиха и безветрена, есента ще бъде без силни бури.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, 18 август е денят, в който сестрите на треската – зли сили, които носят болести и болести на хората, ходят по земята. На този ден не трябва да приемате каквото и да било от непознати, за да не си навлечете нещастие.

Какво можете да правите утре? На този ден предците ни празнували специален празник в чест на конете. Давали им не само почивка, но и специална храна, приготвена от пресни билки и зеленчуци, а водата им за пиене се заменяла със светена вода. Вярвало се е, че това е най-добрият ден за купуване на коне, тъй като те ще са силни и здрави.

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