Иран с ултиматум към САЩ: Изтече ли срокът, няма да чака повече

Иран променя подхода си от отбранителен към офанзивен, тъй като все по-малко вярва, че дипломатическите разговори със САЩ ще доведат до трайно прекратяване на конфликта. Това съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на високопоставен ирански държавен служител, пожелал анонимност. Според източника, Иран дава на САЩ "няколко седмици" да изпълнят изцяло условията на временното мирно споразумение. Именно изпълнението на тези условия ще покаже дали ще продължат преговорите между Техеран и Вашингтон, е заявил източникът.

Ако срокът бъде пропуснат и дипломацията се провали, Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и извън него. Техеран не възнамерява да чака САЩ да удължат морската блокада за неопределено време.

Според служителя Техеран може да предприеме "навременна и прецизна" военна атака, чиято цел ще бъде да пробие американската морска блокада. Служителят казва, че всички разпоредби на споразумението трябва да бъдат изпълнени от САЩ в рамките на няколко седмици - срок, определен от Иран.

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Припомняме, че на 13 август американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че флотът на САЩ може да поддържа морската блокада на Иран "за неопределено време", като корабите се ротират. Вашингтон същевременно заплаши Техеран с още по-силен икономически натиск.

Отговорът на Иран бе, че Ормузкият проток няма да бъде отворен за нормално корабоплаване, докато САЩ не изпълнят неговите условия, сред които премахване на икономическите санкции и освобождаване на замразени ирански активи.

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Междувременно каналът Clash Report отбелязва, че от Иранската гвардия на ислямската революция са отрекли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ водят директни преговори с тях. По техните думи тези твърдения на Тръмп са "фантазии, произтичащи от заблуди и кошмари за поражение и отчаяние във войната".

Iran's IRGC denies any talks with American officials, calling Trump's claims "fantasies resulting from delusions and nightmares of defeat and desperation in the war."



The IRGC said Trump is trying to "temporarily control the price of oil and energy" with his statements. https://t.co/n6mBFbuCHZ — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026