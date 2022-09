„Beerфестът“ отново радва Стара Загора

Дъждът, който се изля над Стара Загора часове преди старта на седмото издание на „Beerфестът“, не разколеба почитателите на хубавата музика, пивото и фестивалното настроение. Ударно започна поредното издание на събитието, което събира хиляди фенове на поляната в парк „Загорка“, продължаващо до 4 септември. И по време на тазгодишното издание, организаторите подкрепят кампанията „Когато шофираш, никога не пий“ с осигуряване на безплатна автобусна линия за всички, които желаят да се насладят на традиционните вкусове пиво, които старозагорската пивоварна произвежда. Те ще се движат през петте дни от 20.30 до 23.30 часа.

За откриването на музикалното събитие на сцената се качиха Керана и Космонавтите, Орлин Павлов и Веселин Маринов.

На 1 септември, вечерта ще премине под знака на хип-хопа с едни от най-знаковите изпълнители у нас – Wosh MC, Сeкта, DJ Stevie G + Dj Stanchika, No name Crew, F.O.&Peeva, Billy Hlapeto&D3mo. Началото е от 18.40 часа.

На 2-ри септември, парк „Загорка“ ще огласят Overground Brass Band, Мери бойс Бенд и Риа, както и Тони Димитрова.

Четвъртата фестивална вечер ще бъде подарък за всички фенове на рока – от 18.30 часа, ще се чуят първите акорди на Second To None, Rockstage, D2 и Sevi&Johnny Gioeli.

Последната вечер е запазена за Deep Zone Project, Богдана Петрова, Деси Добрева и Лудо младо Бенд.

По време на фестивала, прабългарската школа за оцеляване „Бага-тур“ще разкрива пред посетителите древни практики и умения, облекло и въоръжение от отминали времена в специално изградения Аул. Ще има и различни демонстрации на традиции и бит.

„Beerфестът“ се провежда от 2015 г. и с времето постепенно се превърна във важна част от календара със събития на Стара Загора. Негови организатори са Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, заедно с партньори и приятели. Тази година, по повод 120 години, отбелязвани от старозагорската пивоварна, има много подготвени изненади, кътове за снимки и игри за присъстващите.