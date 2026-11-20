Представители на държавни и общински институции, медицински специалисти, преподаватели, неправителствени организации и млади хора се събраха днес в зала "Петко Рачев Славейков" на Община Стара Загора за дискусионния форум "Партньорство за чист живот". Основна тема на срещата бе сътрудничеството между институциите за превенция на зависимостите, навременна помощ и подкрепа за засегнатите хора и техните семейства.

Организатори на форума са Зонта клуб "Иринополис" - Стара Загора, Зонта клуб - Бургас, Община Стара Загора и Превантивно-информационният център по зависимости (ПИЦ) - Стара Загора.

При откриването организаторите подчертаха необходимостта от общи действия на здравните и образователните институции, местната власт, неправителствените организации и семействата. Целта е да се подобри координацията между тях и да се намерят работещи решения за превенция, лечение и ресоциализация на хората със зависимости.

Заместник-кметът с ресор "Образование и младежки дейности" Надежда Чакърова постави акцент върху общата отговорност за бъдещето на децата и необходимостта от постоянно сътрудничество между институциите.

"Единствено когато сме ръка за ръка - институциите, Община Стара Загора и неправителственият сектор, можем да разчитаме на успехи. Защото този разговор е разговор за бъдещето на нашите деца", заяви тя.

Снимка: Община Стара Загора

Надежда Чакърова припомни, че Община Стара Загора работи по темата чрез Превантивно-информационния център по зависимости, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, платформата DrugStop и съвместните проверки срещу тютюнопушенето в районите на училищата.

"Това не може да е еднократно действие, не може да е кампанийно. Трябва да е устойчиво, заедно и единствено в името на нашите деца", подчерта заместник-кметът.

Тя обърна внимание и на необходимостта младите хора да получават навременна помощ, независимо дали става въпрос за употреба на психоактивни вещества, поведенчески зависимости или затруднения, свързани с психичното здраве.

"Те трябва да знаят, че винаги има кой да подаде ръка и тази ръка трябва да е навременна и на място", посочи Надежда Чакърова.

В края на приветствието си тя благодари на дамите от Зонта клуб за тяхната ангажираност, енергия и време, посветени на общественозначими каузи, и обобщи с думите: "Днес ние говорим за тяхното утре."

Заместник-кметът Павлина Делчева насочи вниманието към отношението на обществото към хората със зависимости. Позовавайки се на професионалния си опит в работата с тях, тя подчерта, че зад всеки случай стоят човешки съдби и сериозни трудности, които изискват разбиране и съпричастност.

Павлина Делчева изрази надежда, че разговорите и решенията от форума ще достигнат извън залата, до хората, които преминават през тежки кризи и имат нужда от подкрепа. Тя посочи, че е важно те да знаят, че не са сами и има кой да им помогне по трудния път към възстановяването.

Председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова приветства организаторите и обърна внимание на рисковете, свързани както с употребата на психоактивни вещества, така и с прекомерното използване на социални мрежи и електронни игри. Тя подчерта значението на открития разговор с децата, доверието в семейството и навременното търсене на професионална помощ. Ивета Лазарова заяви готовността на Общинския съвет да съдейства за бъдещи съвместни инициативи.

Сред официалните гости бяха още началникът на отдел "Образование и младежки дейности" Станимира Димитрова, президентът на Зонта клуб - Бургас Цветимира Алтай, Маркианополският епископ Богослов и свещеници от Старозагорската епархия. Във форума участваха също директори на детски градини и училища, представители на образователни и здравни институции, неправителствени организации и специалисти, работещи в областта на превенцията и лечението на зависимости.

Под мотото "Цялото е по-важно от отделните му части. Междуинституционалното партньорство за превенция, лечение и ресоциализация при зависимости" форумът постави на обсъждане възможностите за по-добра координация между институциите и специалистите.

Програмата включва два тематични панела - "Потребностите от превенцията" и "От лечението към възстановяването". Сред разглежданите теми са превенцията сред децата и младите хора, спешните състояния при зависимости, лечението и възможностите за ресоциализация на хората с проблемна употреба на психоактивни вещества.

В заключителната част на форума е предвидено обсъждането на Меморандум "Партньорство за чист живот", насочен към подобряване на сътрудничеството между институциите и организациите, ангажирани с превенцията, лечението и подкрепата на хората със зависимости.