Премиерата на "Със Стара Загора в сърцето" събра на едно място герои от книгата, нейни публични застъпници, журналисти, общественици, дейци на културата и образованието, както и съмишлениците, които чертаят културната стратегия на Община Стара Загора.

На страниците ѝ оживяват документалните автобиографични портрети на 17 ярки личности от различни поколения и сфери – от изкуството, културата и духовността до бизнеса, науката, технологиите и спорта. Макар съдбата да ги е отвела в различни посоки и да им е донесла признание у нас и по света, всеки от тях пази в сърцето си пулса на родния град.

Сборникът е естествено продължение на усилията да се разкрие богатият културен потенциал на Стара Загора по пътя ѝ към титлата Европейска столица на културата 2032. Зад него стои мащабен авторски екип от утвърдени журналисти и документалисти на издателство "Постижения".

Сред героите, чиито съдби проследява книгата, са световноизвестните оперни прими Анна Томова-Синтова и Веселина Кацарова, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, бившият еврокомисар и член на Европейската сметна палата Илиана Иванова, астрофизикът доц. Калоян Пенев, архитектите Живка Иванова и Людмила Манолова-Жандьор, IT предприемачите Катя Христова и Кирилка Николова-Аоки, предприемачът Калоян Филипов, творецът и либретист Мира Нико, бизнес консултантът Димитър Бушкалов, финансистът и бивша национална състезателка по художествена гимнастика Моника Ведричкова, лютиерът Мартин Стоянов, мениджърът Илияна Минчева, глобалният корпоративен лидер Десислава Спиридонова и международно признатият гримьор Георги Сандев.

Снимка: Община Стара Загора

По време на премиерата заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор "Култура и туризъм" Милена Желева отбеляза, че книгата е плод на дългогодишна мечта и всеотдайна работа с верни партньори и съмишленици. "Това е книга, която жадуваме от години с екипа на отдел "Култура" и нашите партньори от издателство "Постижения". През това време реализирахме поредица от издания, посветени на значими личности в културата, образованието, науката и изкуството. Радвам се, че днес тази идея има своя завършен облик", сподели тя.

Милена Желева отправи сърдечна благодарност към целия екип, вложил душа в проекта – Станимир Въгленов, Ради Рашева, Станимир Стоянов, Виктория Стоянова, Диана Атанасова и колегите им от отдел "Култура". Специална признателност получиха и омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, Любомир Любенов и Алексей Стоев за безрезервната им подкрепа.

Заместник-кметът припомни и решаващата роля на родното място като първа опора по пътя към върха: "Погледнато отстрани, успехът изглежда лесен, но зад него стоят много усилия и подкрепа. Началото на тези истории е поставено именно в Стара Загора – в училището, в школите, в семейството и в обществото. Тези хора са постигнали много и ние се гордеем с тях", посочи тя.

С вълнение Милена Желева сподели вярата си, че изданието ще намери своя дом в библиотеки, читалища и семейства, за да пази живи тези примери и да окрилява младите хора.

"Всеки път е труден, но когато човек има ясна цел и посока, всичко е възможно", допълни тя и изрази увереност, че градът притежава всичко необходимо, за да бъде достоен претендент за Европейска столица на културата през 2032 г.

Снимка: Община Стара Загора

Основателят на издателство "Постижения" и президент на Международната академия за високи постижения "Сър Исак Нютон" Станимир Стоянов поздрави гостите, като акцентира върху силата на хората, които влагат сърце и енергия в развитието на родния си край. "Благодаря на всички вас, които допринасяте за повече позитивна енергия в града ни. Стара Загора има нужда от хора, които обичат родното си място и работят за неговото бъдеще", заяви той.

Главният консултант на проекта Петър Драгиев определи героите на книгата като живия мост между Стара Загора и света. По думите му техните биографии излъчват светла енергия и доказват колко дълбоки са корените на принадлежността. Той благодари на създателите на изданието, на Община Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров, както и на най-близките хора на участниците – техните семейства и приятели, били до тях във всяка крачка. "Всички герои в книгата са мост между Стара Загора и света. Но тези мостове не са изградени само от техните постижения. Зад всеки от тях стоят хора, които са ги подкрепяли и са им помогнали да станат това, което са днес. Затова и към вас – поклон", каза Петър Драгиев.

За замисъла и посланието на сборника разказа ръководителят на проекта Станимир Въгленов. Той проследи впечатляващата география на успеха на 17-те личности, полетели от Стара Загора към Виена, Токио, Тексас и Париж. "Ако ги поставим на картата, ще видим, че Стара Загора отдавна е европейска столица. Просто е разпръсната. Задачата ни сега е да я съберем обратно", каза той. Станимир Въгленов напомни, че миналото ни дава корени, но бъдещето зависи от това, което градим днес. Той нарече героите в книгата истински посланици на града по света и отправи силен призив: "Нека не ги държим само на корицата. Стара Загора е град, който е горял, възстановявал се е и е сменял имената си. Той умее да се преражда. Сега нека го направи пред цяла Европа."

Един от най-емоционалните акценти бяха видеообръщенията и посланията на самите участници, изпълнени с носталгия и обич към родния град.

Членът на Европейската сметна палата Илиана Иванова поздрави екипа за вдъхновяващия проект и застана зад амбицията на Стара Загора да спечели титлата Европейска столица на културата през 2032 г. "Стара Загора има всички основания да кандидатства за Европейска столица на културата. Градът притежава богато културно наследство, образователна традиция и силно усещане за идентичност. От 8000-годишните неолитни жилища и хилядолетната история до съвременните културни институции, операта, театъра, литературата и изобразителното изкуство – доказателствата за неговата уникалност са много. Мястото на Стара Загора сред европейските градове с богато културно наследство за мен е безспорно", заяви тя.

Вълнуващо лично послание изпрати и астрономът и астрофизик в Университета в Далас, Тексас, доц. Калоян Пенев, който върна присъстващите към детските мечти и първите стъпки в науката. "Днес гледам небето на Тексас и търся отговори за произхода на планетите, но сърцето ми винаги ще пази онзи първи поглед към звездите от покрива на едно училище в Стара Загора – там, където въздухът ухае на липи, а мечтите са безгранични като Космоса."

В знак на признателност към 17-те личности, чиито съдби оживяват между кориците на книгата, заместник-кметът Милена Желева връчи почетни грамоти. Те бяха получени с огромно вълнение на техните родители, близки и приятели в залата.

Сред официалните гости на събитието бяха началникът на отдел "Култура" Диана Атанасова, директорът на ГПЧЕ "Ромен Ролан" Теодора Николова, директорът на Регионалния исторически музей – Стара Загора Петър Калчев, заместник-директорът на Държавна опера – Стара Загора Красимир Червилов, директорът на Радио Стара Загора Здравко Георгиев, както и множество приятели и съмишленици.

"Със Стара Загора в сърцето" е много повече от сборник с биографии. Тя е разказ за корените, които ни държат заедно, за таланта, който не познава граници, и за принадлежността, която устоява на разстоянията. Тихо, но категорично напомняне, че всеки голям полет има своето начало – и за тези 17 личности то се нарича Стара Загора.