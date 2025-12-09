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Фестивал на съвременната българска керамика ще се проведе в Стара Загора

09 декември 2025, 11:31 часа 1590 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Фестивал на съвременната българска керамика ще се проведе в Стара Загора

Художествената галерия в Стара Загора ще бъде домакин на Фестивала на съвременната керамика 2025, който за първи път ще бъде представен в града. Откриването ще се състои на 12 декември (петък) 2025 г. от 17:00 ч. в голямата зала на галерията.

В него участват общо 50 български керамици и автори от Америка, Малта, Италия, Хърватия и други страни. Форумът се провежда за осма поредна година и представя различните тенденции в съвременното керамично изкуство, както и индивидуалните художествено-пластични търсения на всеки един от участниците.

Традиционно във всяко издание на форума организаторите насочват вниманието към творчеството на керамици, които оказват значимо влияние върху развитието на това пластично изкуство.

В настоящата експозиция са подбрани двама автори. Първият е проф. Венко Колев (1915–1997), който променя изцяло облика на съвременната българска керамика и създава цели поколения творци. Сред тях е и Йоана Кемилева (1950), която е вторият автор с почетно участие в изложбата.

Фестивалът се реализира с подкрепата на СБХ и Министерство на културата. Организатор и куратор е д-р Елена Виденова.

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Изложбата може да бъде посетена до 15 януари 2026 г.

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Община Стара Загора
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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