Благотворителна гала "Заедно" ще подкрепи талантливите деца на Стара Загора

След като през 2025 година събра респектиращите 31 325 лева от дарения за изработване на нови сценични костюми за Детския фолклорен ансамбъл „Загорче“, благотворителната инициатива „ЗАЕДНО“ се завръща този август с амбицията да помогне на музикалните таланти от НУМСИ „Христина Морфова“ с нови инструменти и сценично оборудване, както и на 19-годишната състезателка по спортна стрелба Мария Атанасова от Стара Загора, която през юни тази година стана световен вицешампион, със закупуването на състезателен пистолет от висок клас. Организатори на инициативата отново са Десислава Кехайова, управител на Ресторант градина „Орфеида“ в Парк-Хотел „Стара Загора“ и Кристин Джапанов, създател на моден бранд CHRISTINE.

Основната кауза на инициативата „Заедно за талантите на Стара Загора 2026“ е подкрепа на учениците от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора - културна институция с дългогодишни традиции в изграждането на млади таланти.

Днес в НУМСИ „Христина Морфова“ десетки деца и младежи следват мечтата си да превърнат изкуството в своя професия. За да се развиват пълноценно, са необходими качествени музикални инструменти, съвременно учебно и сценично оборудване, както и възможности за разширяване на обучението.

За какво и как ще бъдат използвани дарените средства?

Основният дял от средствата, събрани по време на Благотворителната гала вечер „ЗАЕДНО“, ще бъдат насочени към закупуване на музикални инструменти, на сценично и учебно оборудване, както и в помощ на разкриването на нова паралелка по виола – стъпка, която ще даде възможност на още повече талантливи деца да получат професионално музикално образование.

Специалната кауза на инициативата „ЗАЕДНО“ ще бъде закупуване на състезателен малокалибрен пистолет от висок клас Pardini „SP Sport Pistol HI-TECH“ (на стойност 3.781,51 евро) с индивидуално изработена ръкохватка (на стойност 500 евро) за ръката на Мария Атанасова – вицесветовната шампионка от Световното първенство по спортна стрелба 2026, проведено през юни в Зул, Германия, която вече се готви за спечелване на квота за участие в Олимпийските игри в Лос Анжелис през 2028 година. Спортист от ранга на Мария се нуждае от такъв пистолет, за да превърне среброто в злато. Стискаме палци да е олимпийско злато!

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Мария Атанасова е състезател на Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“ – Стара Загора, където тренира от 9-годишна възраст и показва респектиращ талант, въпреки че клубът има скромни възможности в сравнение с конкурентните стрелкови клубове по света.

Подкрепата за младите таланти е подкрепа за една мечта!

Подкрепата за Мария и за младите музиканти от НУМСИ „Христина Морфова“ е подкрепа на една мечта и на идеята, че младите хора от Стара Загора могат да достигат най-високите върхове в изкуството и в спорта, когато зад тях стоят общество и бизнес, повярвали в техните възможности.

Всички направени дарения ще останат до цент по сметките на НУМСИ „Христина Морфова“ и на Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“ и ще бъдат използвани по предназначение. Така се случи и със събраните през август 2025 година в първата инициатива „ЗАЕДНО“ 31 325 лева за изработване на нови сценични костюми за Детския фолклорен ансамбъл „Загорче“ – една от емблемите на Стара Загора.

На 21 август от 19.00 часа децата на „Загорче“ ще излязат на сцената на втората Благотворителна гала вечер „ЗАЕДНО“, облечени с новите костюми – тези, които закупихте всички вие.

Как се роди инициативата „Заедно за талантите на Стара Загора“?

Идеята за благотворителната инициатива „Заедно за талантите на Стара Загора“ е на управителя на ресторант „Орфеида“ в Парк-Хотел „Стара Загора“ Десислава Кехайова и на създателя на Моден бранд CHRISTINE Кристин Джапанов. Първоначалният план е двете красиви и талантливи дами да организират модно ревю край езеро „Загорка“. Още в първите разговори обаче стигат до извода, че могат да направят нещо много по-значимо – не просто красиво събитие, а кауза.

Кауза, която да обедини бизнеса, институциите и хората на Стара Загора в подкрепа на талантливите деца на нашия град.

През 2025 година десетки приятели, колеги, фирми, институции и съмишленици застават зад нея.

„Миналата година започнахме с една идея и имахме само осем дни, за да я превърнем в реалност. Не предполагахме, че толкова много хора ще повярват в тази идея. Благодарение на десетките компании, институции и приятели, които ни подкрепиха, днес децата от ансамбъл „Загорче“ ще танцуват с новите си сценични костюми“, казва Десислава Кехайова.

„През лятото на 2025 година бизнесът на Стара Загора доказа, че когато има смислена кауза, конкуренцията остава на заден план, а на преден излизат съпричастността, доверието и желанието да правим добро заедно. Вярваме, че тази година заедно можем да направим още повече. Каним бизнеса на Стара Загора отново да бъде част от тази мисия, защото всяка подкрепа е инвестиция в бъдещето на талантите на нашия град“, допълва я Кристин Джапанов.

Всички компании и партньори, които подкрепят инициативата, ще получат възможност за рекламно присъствие по време на благотворителната вечер чрез фирмени банери, представяне на сцената, присъствие във всички рекламни материали, социалните мрежи и медийни публикации.

„Заедно за талантите на Стара Загора 2026“ отново готви интересна програма и ще събере хората с големи сърца и усмивки в Ресторант градина „Орфеида“ край езеро „Загорка“ на 21 август от 19.00 часа. За да инвестираме заедно в бъдещето на талантите на Стара Загора!