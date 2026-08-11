Рекорден интерес към конкурса „Царица на Августиада 2026“ в Стара Загора

Записването за конкурса „Царица на Августиада 2026“ се удължава до 31 август. До момента участие са заявили 73 кандидатки - рекорден брой в историята на конкурса, който традиционно е сред акцентите в програмата на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“. В конкурса могат да се включат момичета на възраст от 16 до 25 години, без ограничение за височината. Желаещите могат да заявят участие чрез онлайн формуляра за регистрация.

Предварителният кастинг ще се проведе на 1 септември в Държавна опера - Стара Загора. На него официалното жури ще избере 22 финалистки, които ще продължат участието си в конкурсната програма.

На 3 септември финалистките ще заснемат студийни снимки, които ще бъдат използвани за изготвянето на техните индивидуални визитки. Чрез тези визитки кандидатките ще бъдат представени пред публиката, която ще може да гласува за своята фаворитка в надпреварата за короната на „Царица на Августиада 2026“.

Подготовката на финалистките ще продължи с поредица от специални занимания и срещи, свързани с основните теми на фестивала – виното, гастрономията, историята и културното наследство. В голяма местна винарна с дългогодишни традиции те ще се запознаят с пътя на виното - от гроздето до готовия продукт, както и с традициите и съвременните технологии във винопроизводството.

В програмата е предвидено и практическо занимание по месене на хляб на Античната улица на „Августа Траяна“, което ще се проведе под ръководството на местен хлебар с богат професионален опит. Кандидатките ще участват и във фотосесии на значими исторически и културни места в Стара Загора.

По този начин конкурсът ще им даде възможност не само да се представят пред публиката, но и да опознаят по-отблизо историята, традициите и съвременния облик на града.

Новата „Царица на Августиада 2026“ ще бъде избрана на 25 септември по време на официалното откриване на XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Церемонията ще се проведе на Античната улица на „Августа Траяна“ пред Регионалния исторически музей.

Фестивалът ще се състои от 25 до 27 септември и се реализира с подкрепата на Община Стара Загора. За четиринадесета поредна година „Августиада“ ще събере в Стара Загора винопроизводители, кулинарни майстори, представители на туристическия сектор и ценители на културното наследство, като представи в общо пространство богатството на тракийската история, винените традиции и съвременната гастрономия.