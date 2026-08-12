"Ще върне и руската телевизия в петък": Бурни реакции след антифашистките халюцинации на Радев (СНИМКИ)

Бурни реакции в социалните мрежи след новия опит за историческо разделение и провокативна реч от страна на премиера Румен Радев. Преди началото на правителственото заседание в сряда той на практика приписа младежите, убили Георги Кузев в Пловдив, на опозицията, а сред причините изтъкна премахването на "антифашистки паметници". Обобщаваме част от реакциите в мрежите.

"След смислената, задълбочена и умна връзка между съветските паметници и изродчетата от Пловдив, си мисля, че руският представител, който сега е министър председател, ще върне руската телевизия в петък. За да се съкрати още повече пропагандната връзка между родната страна и любимата страна", написа в профила си анестизиологът и общественик д-р Мирослав Ненков.

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Енергийният експерт Илиян Василев коментира, че докато Бойко Борисов и Делян Пеевски са били "грозната версия на фасадния европеизъм", то в момента Румен Радев е "явната версия на една не по-малко грозна проруска олигархична политика":

Страниците за политическа сатира също обърнаха внимание на връзката между фашистките прояви, по думите на Радев, но и наличието на антифашисткия паметник на Альоша в града под тепетата:

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Историкът Александър Стоянов пък обвини Радев в проява на политическа и историческа неграмостност. С видео в профила си в социалните мрежи той отбеляза, че у нас "виновниците за появата на фашизоидни идеологии търсят причините за тяхната поява, естествено не в себе си":

Друга страница за политическа сатира обръща внимание, че "обществото няма да търпи Радев още 15 години, както търпя Борисов":

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С по-исторически и експертен поглед в обществения дебат се присъедини и политологът доц. Даниел Смилов:

Историческите препратки и умелото боравене с понятията от страна на Радев не е убегнало и от погледа на журналиста Емилия Милчева:

Припомнете си цялото изявление на премиера в статията - "Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията.