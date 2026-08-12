Потно и без дрехи: Затворено в кола дете беше на косъм от най-лошото

Затворено в кола малолетно дете е било на косъм от най-лошото в хърватския град Пореч. За случая съобщава хърватската медия "Индекс". За щастие обаче се появяват минувачи, които забелязали, че детето е без дрехи в колата и изпотено. Те извикали линейка и пожарна, но родителите обаче се появили и отключили колата. В крайна сметка детето било прегледано и за щастие не е пострадало.

Заключено повече от час

Оказало се, че мъжът и жената са оставили малолетно дете в заключен автомобил със затворени прозорци на паркинга на търговски център в Пореч за близо час и са отишли ​​до близкия магазин да пазаруват.

Междувременно полицията в Пореч е приключила криминално разследване срещу двамата родители и е установила подозрение, че са извършили престъплението нарушаване правата на дете.

И двамата са граждани на Босна и Херцеговина.

Мерките в Хърватия

Полицейското управление на Истрия предупреждава гражданите да не оставят деца сами в превозните средства, тъй като последствията могат да бъдат смъртта на детето или сериозни здравословни проблеми.

В тази връзка е създадена и листовка, насочена към образоване на гражданите по въпроса за оставянето на деца сами в превозните средства, предпазването на децата от жегата и предпазването на децата от удавяне през летните месеци.

С подкрепата на Туристическия съвет на Истрийската окръг, листовката е преведена на английски, немски и италиански език, за да бъде разбираема за туристите. ОЩЕ: Топлинен удар и гърчове: Лекар съветва как да се спасим от горещините