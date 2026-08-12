Кабинетът "Радев":

Потно и без дрехи: Затворено в кола дете беше на косъм от най-лошото

12 август 2026, 16:02 часа 1210 прочитания 0 коментара
Снимка: Auto.Mail
Потно и без дрехи: Затворено в кола дете беше на косъм от най-лошото

Затворено в кола малолетно дете е било на косъм от най-лошото в хърватския град Пореч. За случая съобщава хърватската медия "Индекс". За щастие обаче се появяват минувачи, които забелязали, че детето е без дрехи в колата и изпотено. Те извикали линейка и пожарна, но родителите обаче се появили и отключили колата. В крайна сметка детето било прегледано и за щастие не е пострадало.

Заключено повече от час

Оказало се, че мъжът и жената са оставили малолетно дете в заключен автомобил със затворени прозорци на паркинга на търговски център в Пореч за близо час и са отишли ​​до близкия магазин да пазаруват. 

Междувременно полицията в Пореч е приключила криминално разследване срещу двамата родители и е установила подозрение, че са извършили престъплението нарушаване правата на дете. 

И двамата са граждани на Босна и Херцеговина. 

Мерките в Хърватия

Полицейското управление на Истрия предупреждава гражданите да не оставят деца сами в превозните средства, тъй като последствията могат да бъдат смъртта на детето или сериозни здравословни проблеми.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В тази връзка е създадена и листовка, насочена към образоване на гражданите по въпроса за оставянето на деца сами в превозните средства, предпазването на децата от жегата и предпазването на децата от удавяне през летните месеци.

С подкрепата на Туристическия съвет на Истрийската окръг, листовката е преведена на английски, немски и италиански език, за да бъде разбираема за туристите. ОЩЕ: Топлинен удар и гърчове: Лекар съветва как да се спасим от горещините

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дете Топлинен удар Хърватия горещо време
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес