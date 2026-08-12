Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Осъден офицер от ДС и бивш зам.-министър на ДПС стана съветник на Иван Демерджиев

12 август 2026, 15:43 часа 1741 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Осъден офицер от ДС и бивш зам.-министър на ДПС стана съветник на Иван Демерджиев

Бившият офицер от Държавна сигурност и бивш зам.-министър на вътрешните работи от ДПС Раиф Мустафа ще бъде съветник на МВР-министъра от "Прогресивна България" Иван Демерджиев. Мустафа, който досега бе независим общински съветник в ОбС-Кърджали, е встъпил в новата си длъжност вчера, 11 август, и е бил представен пред колегите си. Той беше обвиняем преди години за получен подкуп и макар първоначално да бе оправдан, делото беше преразгледано и получи две години условна присъда.

Присъдата

Раиф Мустафа и бизнесменът Росен Маринов бяха обвинени за подкуп, като според обвинителния акт бизнесменът е използвал за посредник тогавашния зам.-министър, за да предложи 50 000 лева на бившия началник на Агенцията по рибарство и аквакултури Марин Димитров за сключването на сделка с катери. След като сделката не минала, мизата била вдигната до 100 000 лева. Съдът обаче не прие събраните доказателства, оспори и показанията на единия свидетел заради некачествени специални разузнавателни средства.

Още: Схема като с АМ "Хемус" - платено е, но нищо не е готово: МВР сезира главния прокурор за изчезнали милиони

Раиф Мустафа в крайна сметка получи условна присъда от 2 години (с 4-годишен изпитателен срок) и 3000 лв. глоба заради това, че е посредничил при предлагането на 100 000 лв. подкуп от Росен Маринов на Марин Димитров.

Драми в ДПС

Раиф Мустафа е свързван и с най-големите драми в структурата на ДПС, когато през 2016 г. партията - въпреки мнозинството си в Общинския съвет в Кърджали - не можеше да избере председател заради участието на самия Мустафа в избора и вътрешния разкол, който бе инициирал при вота. В крайна сметка такъв се избра на четвъртия месец след местните избори. Раиф Мустафа заемаше поста до 2019 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той беше зам.-министър на вътрешните работи от 2005 до 2009 г., когато на власт беше правителството на Сергей Станишев, а в много голяма част от този период начело на МВР като министър беше Румен Петков.

Още: "Остава Демерджиев да каже ясно и кои са тези “изроди”: Радан Кънев за руската пропаганда и взривовете в ЕМКО

Участие във Възродителния процес

За стажа си в МВР от времето на тоталитаризма Раиф Мустафа казва, цитиран от кърджалийската медия 24rodopi.bg: „От 1986 до 1989 г. действително работех като офицер от ДС в МВР в Кърджали и отговарях за район Костино. В работата си нямам нито един миг, от който да се срамувам. Работех с вътрешната убеденост да бъда полезен на местното население и да не допусна да пострадат хора заради позорния за нашата страна Възродителен процес. Времето и отношението на хората доказаха безспорното им добро отношение към мен. По предложение на ДПС бях назначен през 1995 г. за секретар на община Кърджали от тогавашния кмет Расим Муса, а през 2005 г. - за заместник-министър на вътрешните работи.

През 2011 г., в кампанията на ДПС за номиниране за кандидат-кмет на община Кърджали в село Костино единодушно издигнаха моята кандидатура. Хората са достатъчно мъдри да съдят не по емоции и внушения, а по делата!“.

Още: "Турция ще ни съдейства": Демерджиев с нов съюзник в борбата срещу корупцията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ДПС МВР Държавна сигурност Раиф Мустафа Възродителен процес Иван Демерджиев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес