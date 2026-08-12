Осъден офицер от ДС и бивш зам.-министър на ДПС стана съветник на Иван Демерджиев

Бившият офицер от Държавна сигурност и бивш зам.-министър на вътрешните работи от ДПС Раиф Мустафа ще бъде съветник на МВР-министъра от "Прогресивна България" Иван Демерджиев. Мустафа, който досега бе независим общински съветник в ОбС-Кърджали, е встъпил в новата си длъжност вчера, 11 август, и е бил представен пред колегите си. Той беше обвиняем преди години за получен подкуп и макар първоначално да бе оправдан, делото беше преразгледано и получи две години условна присъда.

Присъдата

Раиф Мустафа и бизнесменът Росен Маринов бяха обвинени за подкуп, като според обвинителния акт бизнесменът е използвал за посредник тогавашния зам.-министър, за да предложи 50 000 лева на бившия началник на Агенцията по рибарство и аквакултури Марин Димитров за сключването на сделка с катери. След като сделката не минала, мизата била вдигната до 100 000 лева. Съдът обаче не прие събраните доказателства, оспори и показанията на единия свидетел заради некачествени специални разузнавателни средства.

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Раиф Мустафа в крайна сметка получи условна присъда от 2 години (с 4-годишен изпитателен срок) и 3000 лв. глоба заради това, че е посредничил при предлагането на 100 000 лв. подкуп от Росен Маринов на Марин Димитров.

Драми в ДПС

Раиф Мустафа е свързван и с най-големите драми в структурата на ДПС, когато през 2016 г. партията - въпреки мнозинството си в Общинския съвет в Кърджали - не можеше да избере председател заради участието на самия Мустафа в избора и вътрешния разкол, който бе инициирал при вота. В крайна сметка такъв се избра на четвъртия месец след местните избори. Раиф Мустафа заемаше поста до 2019 г.

Той беше зам.-министър на вътрешните работи от 2005 до 2009 г., когато на власт беше правителството на Сергей Станишев, а в много голяма част от този период начело на МВР като министър беше Румен Петков.

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Участие във Възродителния процес

За стажа си в МВР от времето на тоталитаризма Раиф Мустафа казва, цитиран от кърджалийската медия 24rodopi.bg: „От 1986 до 1989 г. действително работех като офицер от ДС в МВР в Кърджали и отговарях за район Костино. В работата си нямам нито един миг, от който да се срамувам. Работех с вътрешната убеденост да бъда полезен на местното население и да не допусна да пострадат хора заради позорния за нашата страна Възродителен процес. Времето и отношението на хората доказаха безспорното им добро отношение към мен. По предложение на ДПС бях назначен през 1995 г. за секретар на община Кърджали от тогавашния кмет Расим Муса, а през 2005 г. - за заместник-министър на вътрешните работи.

През 2011 г., в кампанията на ДПС за номиниране за кандидат-кмет на община Кърджали в село Костино единодушно издигнаха моята кандидатура. Хората са достатъчно мъдри да съдят не по емоции и внушения, а по делата!“.

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