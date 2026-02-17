Войната в Украйна:

Фестивалът на Маскарадните игри в Стара Загора очаква участници от цялата страна

17 февруари 2026, 17:27 часа 352 прочитания 0 коментара
В Стара Загора ще се проведе двадесет и петото издание на Фестивала на маскарадните игри. На 1 март 2026 г. от 10.00 ч. празничното дефиле на кукерите ще премине през централните улици на Стара Загора, а наситеното с емоции събитие ще се проведе на Античния форумен комплекс „Августа Траяна“. Близо 20 групи от област Силистра, Шумен, Перник, Ямбол, Павел Баня, Пазарджик и Ивайловград ще гонят злите сили и ще благославят за здраве и плодородие.

Тази година фестивалът съвпада с обичания от българите празник Баба Марта и с Деня на самодееца и любителското художествено творчество. Организаторите от НЧ „Н. Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ са предвидили и съпътстващи събития: 

23 февруари от 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Фотоизложба на Жейна Желева 

27 февруари, 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Концерт на студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“ София от класа на Дарина Славчева и хор „Жарава“ при НЧ „Родина 1860“ с ръководител Даниела Дюлгерова. Талантливите деца от Детско-юношеския народен хор (ДЮНХ) „Жарава“ завладяха публиката и журито на шоуто „България търси талант“ през изминалата година. 

28 февруари, 12.00 часа на площада пред Общината

Празнично веселие със солистите Дарина Славчева и Веселин Василев и танцовите формации при НЧ „Настроение 2017“.

