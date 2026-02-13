Старозароци се обединиха в кампания да помогнат с воден дестилатор за деца с увреждания

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Стара Загора получи нов воден дестилатор ( ЦКОДУХЗ - Стара Загора). Средствата за него бяха събрани по време на коледната благотворителна кампания „От децата за децата на нашия град“. Инициативата бе организирана от Младежки общински съвет Стара Загора (МОС) и обедини усилията на младежи, институции, неправителствени организации и граждани около една значима и хуманна кауза. Благодарение на тяхната подкрепа бяха събрани средства за закупуването на воден дестилатор за над 20 кувьоза на стойност 1 631.02 €. На 12 февруари 2026 г. дарението бе официално предоставено.

Апаратуратата е от първостепенна необходимост – използва се за пречистване на водата, която поддържа влажността в кувьозите, както и за промиване на шлангове и аспиратори. Кувьозите за предназначени за деца от цяла България, които са настанени в центъра след болничен престой, с тегло под 3 кг или с различни увреждания. До този момент наличният дестилатор не покриваше нарасналите нужди на ЦКОДУХЗ - Стара Загора.

Началото на инициативата бе поставено през декември 2025 г. с благотворителната пиеса „Мисия Коледен дух“, съпътствана от коледен базар и благотворителна томбола, в Младежки дом Стара Загора. Специални участници бяха Ани-Никол Кондева и Атанас Иванов от детска балетна школа „Феерия“. Те допринесоха за празничното настроение и подкрепиха благородната кауза.

В рамките на кампанията бяха организирани три благотворителни базара през декември 2025 г. Те се проведоха пред Младежки дом, пред Културен център за даровити деца „Проф. П. Жеков“ и до „Долна гъба“ на Община Стара Загора.

Кампанията получи силна подкрепа от Лайънс клуб – Стара Загора. Клубът и неговият президент Пламен Чакалов направиха дарение и застанаха зад каузата.

В дарителската инициатива се включиха също Поли Гънчева и инициативна група от майки от града. Със своята съпричастност те допринесоха за успешното събиране на необходимите средства и реализирането на дарението.

МОС - Стара Загора изказва своята искрена благодарност към всички дарители и партньори, подкрепили инициативата. Това е поредното доказателство, че когато поколенията обединят усилията си в името на доброто на общността, резултатите са вдъхновяващи и устойчиви.