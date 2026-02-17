Над 20 млн. лв. инвестиции в инфраструктурата на Стара Загора започват тази пролет

Община Стара Загора стартира тази пролет три мащабни инфраструктурни ремонта. Проектите обхващат обновяване на ключов пътен участък и комплексно благоустрояване на два жилищни квартала. Един от основните обекти включва цялостно обновяване на пътната настилка по бул. „Славянски“ в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до зала ДЗУ. Проектът предвижда изграждане на кръгово кръстовище, както и ремонт на мостовите съоръжения в обхвата на трасето.

Заместник-кметът на Община Стара арх. Загора Мартин Паскалев съобщи, че при подходящи метеорологични условия ремонтните дейности по южните платна на булеварда могат да започнат още през месец март. Движението няма да бъде спирано изцяло – строително-монтажните работи ще се извършват поетапно, с цел осигуряване на преминаването по една от ключовите пътни артерии на града.

Паралелно с това през пролетта се очаква да започне изпълнението на двата одобрени проекта за обновяване на кварталите „Зора“ и „Градински“. Предвидените дейности включват цялостен ремонт на уличната мрежа и тротоарните настилки, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зони за паркиране и нови детски площадки.

Стойността на проекта за кв. „Градински“ е приблизително 8,5 млн. лв., а за кв. „Зора“ – около 11,5 млн. лв. Изпълнителите на строително-монтажните работи вече са избрани.

И трите обекта са със срок на изпълнение от една година. При възможност за работа и през есенно-зимния период се очаква дейностите да приключат до пролетта или лятото на следващата година.

С реализирането на тези проекти Община Стара Загора продължава последователната си политика за модернизация на градската инфраструктура и устойчиво подобряване на условията за живот в града.