Уникално 3D мапинг шоу ще бъде представено на 3 март в Стара Загора

Свободата на България има своята дата – 3 март. Ден на памет, обединение, и преклонение пред българския трибагреник. И тази година Община Стара Загора превръща този ден в честване на достойнството и силата на българския дух и всенародното признание. Поредица от инициативи насищат празничната програма за отбелязване на националния празник.

Честванията ще започнат в 9.00 ч. с Молебен за България в Катедрален храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. В 10.15 ч. ще бъдат положени венци и цветя пред паметниците, посветени на Освобождението.

От 10.30 ч. на площада пред Община Стара Загора ще се състои тържествен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. В 11.00 ч. тръгва Паметното шествие „За свободата… да развеем българското знаме!“ с националния трибагреник към Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“. В 11.45 ч. ще се проведе общоградското честване „Пред падналите за България – поклон!“, с поднасяне на венци и цветя.

В 12.00 ч. на специално изградена сцена пред Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ започва празничен концерт на ансамбъл „Българе“.

В 17.00 ч. Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ ще бъде огласен от мистичните ритми на група „Вакали“ и пленителния глас на Нели Петкова.

Кулминацията на Националния празник ще бъде специалното 3D мапинг шоу „Памет“, посветено на Стара Загора – Градът - герой и неговата история, което започва в 18.00 ч. Уникалният проект, създаден от екипа на мащабния фестивал за светлинно изкуство LUNAR, ще се разгърне със силата на съвременните визуални ефекти върху внушителния и респектиращ комплекс „Бранителите на Стара Загора“ и ще представи хилядолетна история на нашия град, неговата гордост и непреходност.

Нека в този паметен за всички ни ден, с присъствието си възкресим и съпреживеем подвига на дедите ни!

Очакваме Ви на Националния празник - 3 март, за да се включим в богатата празнична програма.