Община Стара Загора започва реализацията на ключова инициатива

Община Стара Загора подписа договор с Министреството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на проект „Развитие на нови икономически дейности и привличане на инвестиции в Индустриална зона Загоре – Еленино“ по процедура BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца и се реализира в рамките на Приоритет „Справедлив преход“, като е насочен към ускоряване на икономическата трансформация на региона и създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори.

С проекта се предвижда изграждането на нова електроенергийна инфраструктура, включително проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на електрическа подстанция 110/20 kV, изграждане на електропроводни отклонения от съществуващата въздушна линия 110 kV „Феникс“, с обща дължина 7,150 км, както и довеждаща техническа инфраструктура като част от националната електропреносна мрежа.

В допълнение се предвижда изграждането на вътрешна и довеждаща техническа инфраструктурна свързаност, като телекомуникационна свързаност, възобновяеми енергийни съоръжения, зарядна инфраструктура и цифрова среда, което ще гарантира повишаване привлекателността на индустриалната зона и ще улесни инвеститорите при реализиране на техните инвестиционни намерения.

Общата стойност на предвидената инфраструктурна инвестиция възлиза на 16 415 052 евро (32 105 051.13 лв.), като Община Стара Загора е конкретен бенефициент, в партньорство с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и с асоциираното партньорство на „Индустриална зона Загоре“ АД

Индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино се развива като стратегическа територия в южната част на гр. Стара Загора, с директен достъп до републиканската пътна мрежа и близост до автомагистрала „Тракия“. Зоната е предназначена да осигури модерна инфраструктура и готови терени за високотехнологични и енергоинтензивни производства.

Към момента в Индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино има подписани договори с четири инвеститора с планирани инвестиции за над 225 млн. евро и потенциал за разкриване на повече от 1 100 нови работни места, в допълнение се водят преговори и с още трима инвеститора.

С подписването на договора Община Стара Загора поставя следващата важна стъпка към изграждането на устойчива, модерна и конкурентоспособна индустриална среда, която да гарантира дългосрочно икономическо развитие и нови възможности за заетост в региона.