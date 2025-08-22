Кметът на Стара Загора: Обновената лекоатлетическа писта е за децата шампиони

„Тази обновена лекоатлетическа писта е за прекрасните деца шампиони на Стара Загора, пожелавам ви успех, да избягвате контузиите и все така упорито да тренирате - вие сте гордостта ни!“. Така кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров се обърна днес към младите състезатели от Клуб „Берое“, които присъстваха на официалното откриване на основно ремонтираната подгряваща лекоатлетическа писта на тренировъчния стадион „Берое“. Церемонията на реновираното спортно съоръжение почетоха още областният управител д-р Неделчо Маринов, заместник-кметовете арх. Мартин Паскалев и Надежда Чакърова, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, председателят на ПК по спорт и младежки дейности към Общинския съвет Красимира Чахова, началникът на Отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов, представители на фирмата строител „Арете Строй“ ЕООД, на фирма ,,Геодет“ ЕООД - строителен надзор, на фирма ,,Архитектурно студио Бояна“ ЕООД - авторски надзор, зам.-председателят на Клуб по лека атлетика „Берое“ Емилия Драгиева, треньори и състезатели от Клуб „Берое“, граждани и медии.

Празникът започна с изпълнение на мажоретния състав при ЦПЛР в Стара Загора с ръководител Деница Ганева. Водосвет за здраве и успех отслужи Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение със свещеници от Стара Загора.

Старозагорци също ще могат да използват тренировъчната лекоатлетическа писта срещу символичното заплащане от 2 лева, стана известно още днес.

„Тук ще има охрана, за да може и хората, които тичат, да се чувстват спокойни, и родителите да пускат своите деца да спортуват в безопасност. Системата за достъп ще гарантира използването на пистата само по предназначение“, поясни още кметът Живко Тодоров. Той увери, че местната власт ще продължи своята работа с Клуба по лека атлетика, с г-жа Емилия Драгиева, с г-жа Красимира Чахова и с целия екип на Общината, за да се облагородява спортната база.

„Виждате зад вас закритата лекоатлетическа писта, чиято сграда се нуждае от саниране. Поемам ангажимент през следващата година да стартираме санирането на сградата и да я направим такава, каквато трябва да бъде!“, пое ангажимент градоначалникът.

Започва възстановяването и на тренировъчния терен на естествена трева, за да намерят удобно място тук и футболистите от „Берое“. „Благодаря на всички, които имаха отношение към обновяването на пистата, успех!“, заяви в заключение кметът.

„Искам да благодаря от сърце на г-н Тодоров - безкрайно съм доволна, такъв тип комбинирана писта няма другаде в България“, посочи зам.-председателят на Клуба по лека атлетика „Берое“ Емилия Драгиева. „Шамотът е настилка, която пази краката на децата и съхранява самия спортист. Още по-хубаво е, че ще бъде достъпно за граждани, разбира се, в определени часове, за да не се смесват професионалният спорт с любителският. Това бижу го имаме само в Стара Загора“, отбеляза с удовлетворение Емилия Драгиева. „От 12 години работим с г-н Тодоров, в момента, в който поехме „Берое“ като клуб нямаше нито една база, която да става за атлетика, а вижте сега как е“, заяви още г-жа Драгиева.

Основният ремонт на лекоатлетическата писта на тренировъчния стадион „Берое“ в Стара Загора приключи успешно, първата копка бе направена от кмета на 6 юни 2024 г. Общата стойност на проекта е 1 348 914 лева - половината от тази сума е финансово подпомагане по програма на Министерството на младежта и спорта, а на същата стойност - 674 457 лв., е и съфинансирането от страна на Община Стара Загора.

Тренировъчният стадион по футбол с пистата са собственост на Община Стара Загора. Състоянието ѝ вече е според изискванията на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF) за провеждане на тренировки по лека атлетика и професионални състезания. Старите бордюри са премахнати, положена е нова настилка. Изграден е пясъчник и са монтирани съоръжения за дълъг скок и тласкане на гюле. Дренажната и поливната системи са подобрени, положени са асфалт и сертифицирана полиуретанова спортна настилка (тартан). Коридорите, стартовите и скоковите зони имат маркировка. Монтирани са осветителни тела, система за видеонаблюдение, нови турникети за пропускателен режим и нови седалки на трибуна за зрителите.

Обособени са 6 коридора за бягане и 1 брой скочище, оградено с пясъкоуловителна решетка. Проектирани са отводнителна и дренажна система на пистата, както и поливна система за настилката от шамот за 3 от коридорите (това е червената настилка, позната от тенис кортовете). Въведено в експлоатация е ново електрозахранване за необходимите уреди на поливната система. Другите 3 външни коридора са със синтетично полиуретаново покритие.