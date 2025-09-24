Войната в Украйна:

Обмен на добри практики в Стара Загора

24 септември 2025, 12:08 часа 356 прочитания 0 коментара
Обмен на добри практики в Стара Загора

От 16-ти до 20-ти септември 2025 г. делегация от Община Стара Загора посети Рим, Италия, в рамките на инициативата TAIEX-REGIO - инструмент на Европейския съюз за обмен на добри практики и техническа помощ между държавите членки. Основната цел на посещението бе укрепване на административния капацитет и усъвършенстване на публичните политики чрез адаптиране на успешни европейски модели, оповестиха от Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора.

В Министерството на предприятията и произведено в Италия е била представена индустриалната стратегия на страната, както и визията за дигитална трансформация и устойчивост на предприятията. В Центъра за компетентност по киберсигурност, изкуствен интелект и Индустрия 4.0 делегацията се е запознала с италианските закони DL 179/2012 и DL 3/2015. Нормите регламентират дейността на иновативни стартиращи предприятия, МСП, инкубатори и акселератори. Акцент е бил поставен върху стимулите за предприемачи - данъчни облекчения, безлихвени заеми и възможности за комбинирано финансиране.

В Дирекцията за насърчаване на инвестициите е бил представен механизмът за привличане на чуждестранни капитали, включително организацията на специална структура за големи стратегически проекти. Особено любопитна бе срещата с Lazio Innova - Регионалния център за иновации, който обединява национални и европейски ресурси в подкрепа на бизнеса, информираха още от Invest Stara Zagora. Центърът предоставя гаранции, кредити и рисков капитал и развива програми за интернационализация, поясниха експертите.

По време на визитата е било обърнато специално внимание на подкрепата за млади предприемачи и жени, както и на механизмите за комбиниране на заеми с безвъзмездна помощ на регионално ниво.

Посещението в Рим е дало ценен опит и е показало как партньорството между държавата, бизнеса и академичните среди може да изгради устойчива и конкурентна предприемаческа екосистема. За Стара Загора това е шанс да приложи добри практики, да разшири партньорската си мрежа и да се утвърди като още по-привлекателна среда за инвестиции и иновации, обобщиха участниците от инвестиционния отдел.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
