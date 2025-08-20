Обновяват 7 площадки най-големия квартал в Стара Загора

Общо седем детски площадки в най-големия по площ и по жители старозагорски квартал - „Железник“, ще бъдат обновени до началото на есента. През тази седмица продължава и монтажът на новата ударопоглъщаща настилка, информира главният експерт в Звено „Организация на движението и аварийна поддръжка“ (ОДАП) при Община Стара Загора Методи Губеров. Паралелно с настилките служителите на звеното ремонтират детските съоръжения за игра, оградите и пейките.

Подготовката на площадките за монтажите е възложена на звено ОДАП, което трябва да демонтира и извози старата настилка, както и да направи основно почистване и измиване на бетоновата основа. „Вече са подготвени пет от площадките в „Железник“, като две от тях са и с новата настилка. Тази задача е една от най-мащабните в 7-годишната история на Групата за поддържане на детски и спортни площадки“, определи г-н Губеров.

Точно на 23 юли, когато е рожденият ден на групата, бе монтирана настилката на първата площадка, която се намира на ул. „Арх. Христо Димов“ 10-12. Обновлението на всяка от тях отнема около седмица усилия.