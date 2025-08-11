Самодейците от община Стара Загора спечелиха 26 медала в Копривщица

С респектиращо количество отличия се завърнаха самодейците от община Стара Загора от 13-ото издание на Националния събор за народно творчество в Копривщица. Пълният набор медали включва 19 златни, 5 сребърни и 2 бронзови. „Това е блестящо представяне на над 170-те пазители на фолклорното ни богатство от 11 народни читалища, които впечатлиха журито както с автентичните си носии и подбран репертоар от местни песни, танци и мелодии, така и със завладяващата емоция на своите изпълнения“, определиха от Отдел „Култура“ в Община Стара Загора. И изразиха своята благодарност пред таланта, всеотдайността и искрената любов на самодейците към българския фолклор.

Ето и окончателната равносметка:

НЧ „Развитие 1878 г.“, с. Дълбоки - златен медал за Представителен ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки“.

НЧ „Настроение 2017“, гр. Стара Загора - бронзов медал за Гайдарски състав „Красимир Панчев“. Сребро спечелиха индивидуалните изпълнители: Лъчезар Трифонов, Георги Русинов, г-н Иванов, Михаил Шивачев и Атсуфуми Ужийе. Бронзът отиде при ДЮТС „Настроение“.

НЧ „Железник 1988”, гр. Стара Загора - златен медал за Женска фолклорна група „Огърлица“, както и за индивидуалните изпълнители: Динка Баракова, Дария Стоянова, Стана Милчева и Детска фолклорна група „Герданче“. Дария Стоянова спечели и престижна покана за професионален звукозапис за БНР.

НЧ „Иванка Терзиева 1927“, с. Богомилово - златен медал за певческата група.

НЧ „Пробуда 1925“, С. Яворово - златен медал за Женска фолклорна група „Росна китка“. Индивидуалните изпълнители Тотка Танева и Диляна Пенева също се окичиха със златни медали.

НЧ „Ахинора 2006“, с. Яворово - злато за Фолклорна група „Ахинора“.

НЧ „Митьо Станев 1929 г.“, с. Малко Кадиево - злато за Певческа група „Златен клас“ и за гъдуларката Ивон Генова, която също ще реализира професионален звукозапис в БНР.

НЧ „Димитър Наумов 1908“, с. Преславен - злато за Женска певческа група „Росна китка“.

НЧ „Стефан Генчев 1901“, с. Хрищени - злато за Фолклорна група ”Райска ябълка“ и за индивидуалните изпълнители Кремена Ганева и Иван Савов Иванов.

Злато за Емилия Стоянова, представител на НЧ „Христо Танев 2020“ в Стара Загора и за Мария Кънчева от НЧ „Св. Климент Охридски 1858“, също в областния град.

„Скъпи самодейци, ревностни пазители на вековните ни традиции и богатото фолклорно наследство, благодарим на всички за отличното представяне на най-авторитетния български форум, провеждащ се на 5 години! Честити отличия“, изтъкнаха още от Отдел „Култура“ в Община Стара Загора.