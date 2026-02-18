Обсъдиха реализацията на високотехнологичен проект в село до Стара Загора

Зам.-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев и изпълнителният директор на „Индустриална зона Загоре“ АД г-н Радослав Танев, заедно с един от инвеститорите в индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино, обсъдиха реализацията на високотехнологичен проект за производство на соларни панели и клетки в индустриалния парк.

Директорът на „Смарт Енерджи Груп“ АД Тодор Георгиев посети индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино, където предстои да бъде реализиран инвестиционен проект в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Срещата е част от активния процес на сътрудничество между инвеститорите и екипа на Община Стара Загора в хода на развитие на инвестиционните намерения. Обсъдени бяха етапите на проектиране, осигурената инфраструктурна свързаност като предпоставка за бърза и успешна реализация, приложимите административни процедури и координацията между инвеститорите и институциите с цел своевременно изпълнение на проекта.

С реализирането на този приоритетен инвестиционен проект индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино, се утвърждава като „зелен индустриален хъб“ – пример за прилагане на устойчиви политики за екологично развитие.

Община Стара Загора продължава последователната си политика, насочена към устойчивото развитие на града и региона в сферата на индустрията и логистиката. Чрез изграждането на индустриални зони от съвременен тип се създават условия за растеж на местния бизнес, привличане на нови инвестиции и формиране на синергии, които подпомагат развитието на предприемаческата екосистема и разкриването на нови работни места.