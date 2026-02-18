Находка от Петралона на 300 милиона години може да пренапише историята на човешката еволюция

Находка от Петралона може да пренапише част от историята на човешката еволюция. Черепът, на приблизително 300 000 години, не носи характерни черти нито на Homo sapiens, нито на неандерталците.

Нахдоката от Петралона

Череп на близо 300 000 години , открит в гръцка пещера, отново озадачи учените. Открит през 60-те години на миналия век във варовикова пещера близо до Солун, той не се вписва в известното дърво на човешката еволюция – останките не приличат нито на Homo sapiens, нито на неандерталци. Това съобщава изданието Iflscience.

Черепът, покрит с дебел слой тъмнокафяв калцит, буквално се е слял със стената на пещерата в продължение на стотици хиляди години. Долната челюст не е запазена, вероятно е унищожена от продължителния процес на калцификация. Първоначално изследователите подозирали, че находката може да принадлежи на Homo erectus или неандерталци. По-късно се появили хипотези, предполагащи ранен Homo sapiens. Подробен анализ обаче разкрил, че черепът не носи характерни черти на нито един от двата вида.

Откритието предизвика нов интерес поради морфологичното му сходство с 300 000-годишен череп от Замбия, който повечето експерти приписват на Homo heidelbergensis, вид, смятан за възможен общ прародител на съвременните хора и неандерталците.

Датирането на гръцкия череп отдавна е голямо предизвикателство: проучванията са дали оценки, вариращи от 170 000 до 700 000 години. През 2025 г. учените използват нов подход – изчисляване на възрастта на калцита, използвайки урановата серия и стигат до минимална дата от приблизително 286 000 години.

Професор Крис Стрингър, палеоантрополог в Природонаучния музей в Лондон и съавтор на изследването, уточни, че действителната възраст може да е малко по-висока, ако калцитът не се е образувал веднага след отлагането на черепа в пещерата. Въпреки това резултатите са в съответствие с възрастта на африканския екземпляр на H. heidelbergensis и подкрепят хипотезата за съществуването на единична, широко разпространена популация на този вид, която е обхващала Европа и Африка през средния плейстоцен.

„Въпреки това, както е типично в изучаването на човешката еволюция, реалността вероятно е дори по-сложна, отколкото предполага тази вече заплетена история“, се казва в статията.

