Старозагорци отдадоха почит на Апостола на свободата

Старозагорци се поклониха в общоградски ритуал пред паметника на Васил Левски, за да отдадат почит към подвига на Апостола на свободата по повод 153 години от обесването му. Организатори на събитието бяха Община Стара Загора, Втора Тунджанска механизирана бригада и Старозагорска света митрополия.

В началото бе отслужена заупокойна молитва в памет на Дякон Игнатий, от Н. Пр. Маркианополския епископ Богослов, заедно със старозагорското свещеничество. Ученици от СУ „Васил Левски“, чийто патрон е Дякона, изнесоха рецитал в памет на живота и делото му. Водещи на събитието бяха директорът на Драматичен театър „Гео Милев“ – актрисата Светла Тодорова, и актьорът Георги Ножделов.

Венци и цветя пред паметника на Левски поднесоха кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметовете Светослав Колев и арх. Мартин Паскалев, омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, представители на Втора Тунджанска механизирана бригада, Общински съвет Стара Загора, Областната администрация на област Стара Загора, СУ „Васил Левски“, Старозагорска света митрополия, Тракийски университет, политически партии, обществени организации и признателни граждани.

По повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Регионален исторически музей – Стара Загора отваря музейния обект „Хилендарски метох“ за безплатно посещение от 16 до 22 февруари 2023 г. Работното време е от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 18.00 ч.