7-метров фосил на 400 милиона години разкри неизвестна форма на живот

Гигантска 7-метрова структура от девонския период, известна като Прототаксити, може да е напълно изчезнала форма на живот. Нов анализ опроверга хипотезата, че е произлязла от гъби.

Древните фосили, които крият непозната форма на живот

Огромни фосили, на възраст приблизително 400 милиона години, известни като Прототаксити, за пореден път оспориха собствените заключения на науката. Ново проучване разкри, че тези гигантски структури не са нито растения, нито гъби, нито животни – те принадлежат към напълно изчезнала група еукариоти, които вече не съществуват на Земята. Това съобщи earth.com.

Открити през далечната 1859 г., тези загадъчни организми достигали 7 метра височина и наподобявали безлистни дървесни стволове. Повече от век и половина учените се опитват да разберат тяхната природа, но нов анализ на вкаменелости от шотландското находище Рини Флинт предлага съвсем различна картина.

Изследователи от Университета в Единбург са преразгледали Prototaxites taiti и са установили, че неговата анатомия и химичен състав не съответстват на никоя известна група живи организми.

Какво откриха учените?

Екипът открил три вида тръбни структури във вкаменелостта, но техните структури не съвпадали с тези на гъбите. Особено необичайни били тръбите с пръстеновидни удебелявания – те не се срещат при съвременните гъби.

Лазерното сканиране разкри сложна, хаотична мрежа от микроструктури, която няма аналози в живите организми днес. В „мозъчните петна“, които проникват във вкаменелостта, са открити и всички видове каналчета, но няма признаци на репродуктивните органи, характерни за гъбите.

Молекулярният анализ потвърди, че прототакситите нямат хитин и хитозан, ключовите химични маркери на гъбите. Откритите вещества обаче наподобяват вкаменен лигнин, но се различават от растителния лигнин.

Допълнително проучване с машинно обучение, което сравнява „молекулярния пръстов отпечатък“ на организма с растения, гъби, бактерии и животни, показва повече от 90% разлики от всички групи.

Какво би могло да бъде?

Учените предполагат, че Prototaxites е бил еукариотен организъм с уникална анатомия и начин на живот. Той е образувал масивни вертикални структури, извисявал се е над ранните девонски пейзажи сред папрати и мъхове и вероятно се е хранил с хранителни вещества от почвата.

Но точният му произход е невъзможно да се установи: не са открити живи потомци или сродни форми. Възможно е да е бил отделен, напълно изчезнал клон на еволюцията.

„Въз основа на това проучване не можем да припишем прототакситите към нито един съществуващ род, което подчертава тяхната уникалност“, заключават авторите.

