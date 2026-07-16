Седем завода ще бъдат изградени в Индустриална зона "Загоре" край Стара Загора

На терените на индустриалната зона край село Еленино ще бъдат изградени общо 7 завода върху един от терените в индустриалния парк, с обща площ над 300 дка. Това съобщи Радослав Танев, изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре“ АД пред медиите по време на откриването на втория етап от развитието на Индустриална зона „Загоре“. Сред тях са както вече реализирани инвестиции, така и проекти, които предстои да бъдат изградени в следващите етапи от развитието на индустриалния парк.

„Първите два завода вече са факт. Третият завод ще бъде за производство на ванадиеви батерии. Инвестицията е за над 20 млн. евро и ще бъде реализирана на територията на Индустриална зона „Загоре“ край село Еленино“, посочи Радослав Танев.

Следващият проект е за четвърти завод, за който вече има издадено строително разрешение. Предвижда се и реализацията на производство на дронове и къщи по нова технология, като продукцията ще бъде предназначена 100% за износ.

„В момента водим преговори с два потенциални инвеститора за останалите два имота с обща площ около 150 дка. Инвестициите са за над 500 млн. евро. Преговорите са в напреднала фаза и се надяваме до края на годината да завършим сделките“, заяви Танев.

Изпълнителният директор на „Индустриална зона Загоре“ АД отбеляза и необходимостта от развитие на нова индустриална зона върху терените на бившето летище в Стара Загора заради засиления инвеститорски интерес и липсата на терени в самото начало на втория етап на индустриалния парк.

Ще бъде изграден и нов завод за производство на соларни панели. Предприятието ще бъде разположено в близост до село Еленино върху терен, част от втория етап на зоната. „Смарт Солар Технолоджис“ АД е първият инвеститор във втория етап на „Индустриална зона Загоре“ и реализира една от най-големите инвестиции в зоната до този момент. Проектът е от особено значение не само заради мащаба си, но и защото представлява първият приоритетен инвестиционен проект в област Стара Загора.

Размерът на инвестицията е над 100 млн. евро, като се очаква да бъдат разкрити 812 нови работни места. Произведената продукция ще бъде предназначена основно за износ на европейските пазари – Германия, Нидерландия, Италия и Австрия.

Друг ключов инвеститор е „Фармнет“ ЕАД, който ще изгради най-голямата си логистична база в България на територията на Индустриална зона „Загоре“ край село Еленино. Основната цел на проекта е изграждането на нов високотехнологичен логистично-складов комплекс. Размерът на инвестицията е 10 млн. евро, като се очаква да бъдат открити 30 нови работни места.

Развитието на индустриален парк „Индустриална зона Загоре“ – Еленино продължава чрез проект „Развитие на нови икономически дейности и привличане на инвестиции в Индустриална зона Загоре – Еленино“, реализиран с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца и се реализира в рамките на Приоритет „Справедлив преход“. Основната му цел е ускоряване на икономическата трансформация на региона и създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори.

В рамките на проекта се предвижда изграждането на нова електроенергийна инфраструктура, включително проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на електрическа подстанция, която ще осигури необходимия капацитет за бъдещото развитие на индустриалната зона.