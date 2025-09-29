Войната в Украйна:

Стара Загора отбелязва своя празник с концерт на Лили Иванова

Концерт на примата на българската естрада Лили Иванова ще е кулминацията на тазгодишното отбелязване на Деня на Стара Загора - 5 октомври. Тържествен молебен за благословение на възкръсналия от пепелта хилядолетен град и на неговите жители, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, ще положи началото на празничния ден. Той ще започне в 9.00 ч. в Катедралния храм „Св. Николай Чудотворец“. Тържествено заседание на Общински съвет Стара Загора ще се проведе от 9.45 ч. в зала „П. Р. Славейков“.

Програмата ще продължи на площада пред Общината, където по традиция ще се състои тържественият ритуал по издигане на националния флаг на Република България и предаването на символичния ключ на града на Кмета на Млада Загора. В 20.00 ч. начало на музикалната празнична вечер на площада пред Общината ще даде талантливата Дара Екимова - едно от младите и обичани имена на родната поп музика. След нея на сцената ще се качи неповторимата Лили Иванова.

Приятните изненади за жителите и гостите на Стара Загора не свършват дотук. На 5 октомври на площада от 13.30 ч. ще се изяви и нашумелият български писател и ютубър Слави The Clashers.

За любителите на историята и архитектурното изкуство е тематичният маршрут под мотото „Град, въздигнал се от руините. Архитектурата на Стара Загора - края на XIX - първата половина на XX век“. Той ще стартира на 5 октомври пред Регионалния исторически музей в 15.00 ч.

През целия ден гражданите ще могат да посетят безплатно емблематичните културни и исторически обекти - Художествена галерия, Регионалния исторически музей, Архитектурния комплекс „Музей на религиите“ и музей „Неолитни жилища“, от 10.00 до 18.00 ч.

Многобройните събития по повод Деня на Стара Загора ще стартират още от 1 октомври с изложби, концерти, занаятчийски работилници и разнообразни спортни прояви. Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“ ще зарадва почитателите си с концерти на 1 октомври от 18.00 ч. в кв. „Железник“ и на 2 октомври от 17.30 ч. в ОУ „Кольо Ганчев“. Ценителите на българския фолклор ще имат възможност да се насладят и на песните и танците на един от най-известните български фолклорни ансамбли „Пирин“. В емоционалния спектакъл ще се включи и Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“. Събитието е на 4 октомври от 12.00 ч. на сцената пред Общината.

Отново там най-усмихнатият от родните готвачи Иван Звездев ще вдъхнови кулинарните естети със своето шоу в 13.30 ч. на 4 октомври. Незабравими музикални преживявания за младите старозагорци ще предложи Диджей BG - DJ ROSS&DJ NASSO. Шоуто започва на 4 октомври в 20.00 ч. на площада пред Общината.

В 19.00 ч. на 4 октомври в зала Оперен театър е дългоочакваната премиера на филма на Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов „Съединението - 140 години по-късно“. 

Празникът на Стара Загора не е просто дата в календара - той носи в себе си памет и надежда. На 5 октомври през 1879 г. е положен основният камък за възстановяването на града след изпепеляването му по време на Руско-турската война. Началото полага градоустройственият план на чешкия архитект Лубор Байер, създаден с подкрепата на губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. От този момент осемхилядолетният град започва своето Възраждане с модерна визия, европейски облик и неподвластен на времето дух. Празникът на Стара Загора е знак на признателност към миналото и към личностите, оставили диря в историята. Той е увереност в настоящето и вдъхновение за утрешния ден.

Община Стара Загора и кметът Живко Тодоров канят всички жители и гости да се включат в празничните събития, за да споделим заедно този специален ден. Информация за пълната програма, посветена на Деня на Стара Загора 5 октомври можете да намерите ТУК.

