Кошмар на магистрала "Тракия": Олимпийска шампионка на България претърпя тежка катастрофа

Олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска е претърпяла тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия". Инцидентът се е случил, след като автомобилът ѝ се е преобърнал по време на пътуване към София. Ситуацията, в която е замесена легендата на българския спорт, е станал на 280-ия километър в района на Ямбол. Все още не са ясни причините за инцидента, като полицията тепърва разследва факторите около катастрофата.

Колата на Дафовска се е обърнала обратно на движението, полицията изяснява причините

По първоначална информация Дафовска е пътувала от Бургас към столицата, когато по неизяснени към момента причини е загубила контрол над автомобила си. Колата се е завъртяла обратно на движението и впоследствие се е преобърнала на пътното платно, което е довело до сериозен пътен инцидент. Въпреки тежкия характер на катастрофата, олимпийската шампионка се е разминала без сериозни наранявания. Информацията беше потвърдена от президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, който увери, че Дафовска е в добро общо състояние. По думите му тя е получила единствено леко одраскване на носа и няма опасност за здравето ѝ. Обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Още: Екатерина Дафовска се застъпи за тренировъчните методи на Пихлер

Екатерина Давовска е една от най-големите легенди на зимния спорт в България. Роденета в Чепеларе състезателка постигна големи успехи в биатлона. Дафовска може да се похвали с олимпийска титла в дисциплината 15 километра индивидуално от Игрите в Нагано през 1998 година. Освен това тя е спечелила две бронзови отличия от световни първенства. Давофска има и пълен комплект медали от европейски шампионати.

Още: Екатерина Дафовска получи огромна чест на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина