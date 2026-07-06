Григор Димитров се докосна до 1/4-финалите на Уимбълдън, но "изгоря" след поредна 5-сетова драма

Най-добрият български тенисист Григор Димитров бе близо до класиране на 1/4-финалите на Уимбълдън, но пропиля възможността си в края. Хасковлията загуби с 2:3 сета (5:7, 6:3, 6:4, 4:6, (7)6:7) от британеца Артър Фери, който ще се изправи срещу Флавио Коболи в следващия етап от надпреварата. Последният представител на домакините от Лондон спечели първата част, но след това двубоят се разви по темпото на българина. В четвъртия сет обаче Гришо пропиля куп възможности и срещата трябва да се реши в тайбрек на петия сет. Там първата ни ракета се бори мъжки, но не успя да продължи приказката си на "свещената трева". Срещата се изигра пред погледа на Роджър Федерер.

Гришо загуби след нова драма на "свещената трева"

Димитров и Фери изчакаха срещата между Жасмин Паолини и Александра Еала да приключи, за да излязат на Централния корт. Двамата взеха първите си подавания. След това българинът взе и следващия си сервис-гейм без никакви проблеми и последва първата почивка. Григор успя да изравни 15:15 в следващата част, показвайки невероятен усет над топката, след което поведе с 30:15 при подаване на британеца. Фери обаче показа характер и изравни, а веднага след това отбеляза първия си ас и спечели гейма за 2:2. Първата българска ракета спечели още един експресен гейм на нула. Фери отново допусна точка в началото на следващата част, но последвал ас и добър подлъгващ удар върнаха равенството в геймовете - 3:3.

Григор играеше много стабилно на свой сервис, печелейки 16/16 точки до този момент, и взе още един гейм на нула. След това Фери поведе с 40:0 с нови топки, но позволи на Гришо да изравни 40:40. Последва директна точка от сервис, а непредизвикана грешка на българина върна равенството - 4:4. В деветия гейм първата ни ракета изгуби първата си точка на свое подаване, след като прати топката на сантиметри от линията. При 15:15 Фери направи ретур-мрежа, което предизвика нова грешка на Димитров. Българинът отговори с ас от централната зона, а след това се мобилизира и взе гейма си. Фери сервира за оставане в сета. Гришо допусна нова непредизвикана грешка на старта на следващия гейм, след което британецът затвори гейма на 30. Настъпиха сериозни проблеми за Димитров, който изостана с 0:40 на свой сервис и в крайна сметка допусна пробив. Българинът не успя да пречупи Фери и британецът спечели първия сет със 7:5, след като имаше два сетбола.

Гришо изравни във втория сет

Българинът започна втория сет, печелейки с 40:15 на свой сервис. Веднага след това той получи две точки за пробив. Добър сервис на Фери намали изоставането му, след което Григор не успя да пласира слайс удар в очертанията на терена. След това британецът излезе на мрежата и направи страхотно воле, за да поведе в гейма, след което и да го спечели. Димитров отново срещна затруднения при следващото си подаване. При 40:30 в негова полза той излезе на мрежата, но прати топката под нея. Българинът все пак спечели гейма, но Фери за пореден път показа класата си. Британецът взе следващото си подаване без сериозни затруднения. Двамата си размениха по още един сервис гейм - 3:3, след което Гришо показа категорична игра и проби своя съперник, за да поведе с 5:3. След това българинът бе безгрешен на свой сервис и изравни сетовете.

Мечтан старт за българина му донесе успех в третия сет

След приключване на втората част Фери се оттегли към съблекалнята за по-дълга почивка. Третият гейм започна страхотно за българина, който успя да пробие своя съперник. Гришо затвърди пробива си при последвалото си подаване и поведе с 2:0. Това не дойде по лесен начин, тъй като Фери за малко да върне пробива, след като имаше две възможности, но първата ни ракета се събра и не позволи това да се случи. Хасковлията спечели следващия си сервис гейм, след което отново притисна своя съперник. Той направи феноменални отигравания и бе на крачка от втори пробив, но Фери се събра и взе гейма, продължил близо десет минути. Гришо взе следващото си подаване на нула за 5:3 и Фери трябваше да сервира за оставане в сета. Българинът се опита да приключи третата част с още един пробив, като се стигна до равенство 30:30. След това британецът се подхлъзна лошо и позволи на Димитров да стигне до дюс. Хасковлията тръгна напред, но прати топката в мрежата, а силен форхенд в ъгъла остави Фери в сета. Българинът успя да устои на предизвикателството на британеца и направи ас, довел до сетбол. След оспорвана точка Димитров се поздрави с успех с 6:4 в третия сет.

Фери оцеля в четвъртия сет

Гришо бе близо до това да започне и четвъртия гейм с пробив, но Фери успя да предотврати това и взе първото си подаване. Българинът отговори подобаващо и, на свой ред, спечели сервис гейма си. В следващата част хасковлията притисна своя съперник до стената и направи нов пробив на 30. В четвъртия гейм Димитров трябваше да отразява брейкбол на Фери, но не успя и резултатът в сета стана 2:2. Бившият №3 се опита отново да пробие британеца, като стигна до 30:30, но Фери спечели следващите две точки и затвори гейма. След това Димитров взе подаването си, въпреки че британецът се опита да го притисне - 3:3. В следващия гейм Гришо пропиля много добър шанс да дръпне на Фери, но показа невероятна игра и стигна до нов пробив. Последва натиск от страна на представителя на домакините, който поведе с 40:15 на сервис на Григор. Хасковлията успя да върне една точка, но британецът все пак проби - 4:4. Фери взе следващото си подаване на нула. Сетът се разви по много лош начин за българина, който изостана с 0:40 на свой сервис. Той успя да прекъсне серията на Фери, печелейки две точки, но британецът все пак спечели решителната точка и взе сета с 6:4.

Гришо направи всичко по силите си в петия сет

Димитров се опита да постигне ранен аванс в решителния сет, но една точка не му стигна да започне с пробив. Той повтори това и при следващото подаване на британеца. След това първата българска ракета спечели сервиса си на нула с категоричен ас накрая. Фери взе следващото си подаване, а Гришо отоговори подобаващо и изравни - 3:3. Най-добрият български тенисист се опита да притисне своя опонент при следващия му сервис, но британецът показа увереност и не позволи това да се случи.

Димитров започна следващата част с бурна атака, завършила с форхенд воле в ъгъла. Фери не се остави без бой, но все пак се стигна до равенство - 4:4. След това Гришо поведе с 30:15, но британецът показа невероятен характер и изравни с много рисков удар. Непредизвикана грешка на българина даде аванс на Фери, но хасковлията успя да остане в гейма - дюс. Още една топка в мрежата предостави геймбол на 11 години по-младия тенисист. След това британецът излезе на мрежата и спечели гейма. Така тенисист №1 на България трябваше да сервира за оставане в мача. Той срещна известни трудности, но все пак показа здрави нерви за 5:5. Гришо поведе на сервис на британеца, но след това направи две грешки. Фери също допусна непредизвикана грешка, но след това поведе с 40:30, а след това спечели след топка в аут. Гришо отговори с гейм на нула и прати мача в тайбрек.

Българинът започна по-добре и дръпна с две точки аванс, но британецът успя да навакса изоставането си и след това, от своя страна, да поведе с два пункта. Последва ас на Гришо, с който запази шансовете си живи - 3:4. След това минипробивът бе върнат, благодарение на фантастична игра на първата ни ракета. Последва непредизивкана грешка на британеца, която бе добра новина за цяла България. Уви, британецът поведе с 8:6 и Григор трябваше да направи страхотен удар, за да намали изоставането си. Следващата точка бе за Фери, който получи два мачбола. Британецът не пропусна възможността и реализира още първата си точка.

Преди мача

Григор Димитров стартира участието си на "свещената трева" с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. Във втория кръг от надпреварата той срещна Якуб Меншик, срещу когото нямаше победа до момента. Българинът успя да преодолее някои трудни моменти в мача и изигра страхотни втори и трети сет, за да се поздрави с крайния успех. Следващият му съперник бе Матео Беретини. Димитров започна много силно и поведе с 2:0 сета, но позволи да бъде изравнен. В решителната част той показа характер и елиминира италианеца, за да продължи напред към 1/8-финалите. Артър Фери пък победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс в първите си три мача.

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