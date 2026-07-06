Катастрофа в Русе, двама мъже са ранени

Двама мъже са пострадали сериозно при катастрофа тази вечер в Русе. Те са откарани в болница с множество травми, единият е с опасност за живота, според информация на спешните медици.

Още: Дърво падна върху две коли в центъра на Русе

Инцидентът е станал в района под Телевизионната кула. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило да се разреже една от колите, за да бъде изваден затиснатият шофьор. Следствените действия продължават.

Още: 55-годишен мъж е бил прегазен от влак в Русе