Катастрофа в Русе, двама мъже са ранени

Двама мъже са пострадали сериозно при катастрофа тази вечер в Русе. Те са откарани в болница с множество травми, единият е с опасност за живота, според информация на спешните медици.
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Инцидентът е станал в района под Телевизионната кула. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило да се разреже една от колите, за да бъде изваден затиснатият шофьор. Следствените действия продължават.
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