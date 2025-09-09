Тракийски университет - Стара Загора откри академичната 2025/2026 г.

С молебен за здраве, благополучие и успех, тържествена церемония, както и празнична програма, Тракийският университет в Стара Загора даде официален старт на академичната 2025/2026 учебна година. Събитието се състоя на откритата сцена на Форума в Студентски град. Началото беше поставено с изпълнение на химна на Република България и химна на Тракийския университет, чийто текст и музика са създадени от покойния проф. Петър Жеков — почетен гражданин на Стара Загора.

От Община Стара Загора на празничното събитие присъстваха заместник-кметовете Надежда Чакърова, Павлина Делчева и Радостин Танев.

Приветствие към гости, преподаватели и студенти отправи ректорът на университета, проф. дбф Мирослав Карабалиев. В словото си той пожела на студентите „да вървят уверено и смело напред“ под напътствията на своите преподаватели.

Сред официалните гости на церемонията бяха: Стефан Бурджев, заместник-министър на земеделието и храните, д-р Неделчо Маринов, областен управител, д-р Стефка Здравкова, областен управител на Хасково, проф. Милена Темелкова, председател на Съвета на ректорите в Република България, проф. Иван Въшин, ректор на Тракийския университет в периода 2015-2019 г., старозагорски народни представители, ректорското ръководство на университета, декани на факултетите и ръководителите на основните структурни звена на старозагорската Алма Матер.

Редица от официалните гости отправиха поздравления и пожелания за успешна и ползотворна учебна година към студентите и преподавателите. Празничната програма продължи с струнна формация „Интро квартет“ и концерт на Стефан Вълдобрев.