Община Стара Загора създава безопасна спортна среда с нови стрийт фитнес уреди

Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Целта ни е чрез спорт да насърчим позитивното поведение сред подрастващите и едновременно да намалим проявите на агресия и насилие“. Община Стара Загора завърши изграждането на три стрийт фитнес площадки в кв. „Железник“, кв. „Три чучура – север“ и в село Калитиново. Спортните съоръжения са реализирани по идея на кмета Живко Тодоров.

Основната цел на проекта е постигане на здравословна, безопасна и естетическа среда за обучение и спорт, приобщаване и стимулиране на подрастващите младежи към спортни занимания, както и създаване на равни условия за развитие на лицата в неравностойно положение чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда. Проектът се реализира по Приоритет III „Дейности, организирани през свободното време на децата“ от План-програмата за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора за 2024 г.

Площадките са предназначени за укрепване на здравето, спортната активност и рехабилитацията на възрастни и деца над 14 години. Деца под 14 години могат да ползват съоръженията само с придружител, като родителите носят отговорност за безопасността им.

В кв. „Три чучура – север“ и в село Калитиново са изградени комбинирани зони с лостове на различни височини, двойна успоредка, шведска стена, маймунска стълба, стълба на 45 градуса и халки.

В кв. „Железник“ площадката е предназначена и за състезания и турнири, като включва пет лоста на три височини, маймунска стълба, шведска стена, 45-градусова стълба, станция за лицеви опори, двойна успоредка, халки, мултифункционални ръкохватки за набирания, лост за хюмън флаг и лежанка за коремни преси с регулиране на височината.

„С тези площадки искаме да насърчим младите хора към активен и здравословен начин на живот, като им предложим смислени занимания сред природата, далеч от екраните. Родителите могат да се включат и да тренират с децата си, за да прекарат времето заедно пълноценно“, отбеляза зам.-кметът Надежда Чакърова. Тя допълни, че това е още една стъпка към предотвратяване на агресията и насилието сред подрастващите.

Площадките са вече на разположение на старозагорци и осигуряват модерни, функционални и безопасни условия за тренировки и спортни занимания. Те дават възможност на всички жители на града да се движат, спортуват и водят активен и здравословен начин на живот.