Кметът на Стара Загора: Градът е наш, да го чистим и пазим!

От реконструирания старозагорски квартал „Три чучура-юг“ кметът Живко Тодоров даде старт днес на инициативата „Красиви квартали“, с която те ще станат по-приветливи и ще сплотят местните общности с полезна кауза. А тя е съвместен почин на Община Стара Загора и на почистващата фирма ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС“. „Да ни е чисто, предразполагащо за разходки и като се огледаме какво добро е свършено да имаме стимул да пазим“, посочи Живко Тодоров пред доброволците, отзовали се на призива на Община Стара Загора. В акцията днес участват още зам.-кметовете Радостин Танев, Светослав Колев и арх. Мартин Паскалев, началници на отдели, много общински служители и редови граждани. За да даде насърчителен пример за младите хора, дойде и кметът на Млада Загора Радослав Балкански.

„Чистотата на града ни зависи от всички нас, тя не е ангажимент само на институциите! Да пазим всеки ден общите ни пространства, за да ни е приятно, когато крачим по улици и през парковете“, апелира младият възпитаник на ППМГ „Гео Милев“. Особено младите хора и децата трябва да бъдат възпитавани в отговорност към природата, подчерта кметът на Млада Загора.

„Инициативата „Красиви квартали“ цели да подредим кварталите на нашия град и според мен е много хубава“, изтъкна градоначалникът Живко Тодоров. Той припомни, че в „Три чучура-юг“ инфраструктурата беше изцяло обновена с ремонт на уличните платна, тротоарните настилки и зоните за паркиране като част от инвестиционната програма на Община Стара Загора, която включва 4 квартала.

„Може някъде да има останали строителни материали, те ще се премахнат, ще почистим и градинките. След това за два-три дни ще се измие изцяло кварталът и ще стане още по-хубаво място за живеене. Когато хората видят, че е чисто ще имат желание да поддържат повече“, изрази надеждата си Живко Тодоров. Той призова старозагорци да се включат в предстоящите акции за почистване от инициативата „Красиви квартали“, но най-вече през всички 365 дни на годината да пазят и поддържат.

„Да придадем на квартала облика, който заслужава!“, подкрепи го и зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. За Община Стара Загора няма периферни райони и хората са важни навсякъде.

Днес в специална шатра на паркинга на автосервиз „Диана“ в „Три чучура-юг“ се приемат излезли от употреба електрически уреди, както и едрогабаритен отпадък като дивани, секции и други ненужни мебели. На паркинга е поставен огромен контейнер за тази цел. Осигурени са чували, ръкавици и питейна вода за всички доброволци.

Сред тях беше и директорът на Детска градина № 55 „Незабравка“ в с. Хан Аспарухово Донка Стоилова. Тя се впусна в почистването на градинките заедно със своите колежки Милена Сандева и Диана Иванова и със сина си Теодор, студент по дентална медицина в София. „Участваме в кампанията „Да изчистим България за един ден“ от много години, не пропуснахме и тази акция за почистването на нашия роден град“, отзова се с удоволствие г-жа Стоилова. „Благодарим на г-н Живко Тодоров, защото благодарение на него се завръщат младите хора тук, търсят пристан в своя град и той е красив и уютен за сбъдване на мечти“, каза директорът на детската градина.