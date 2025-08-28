Ето каква е програмата за старозагорския фолклорен фестивал "Богородична стъпка" 2025

Официалното откриване на събора е от 9.30 ч. на 30 август 2025 г. (събота), в курортното селище Старозагорски бани.

ПРОГРАМА

30 август /събота/

I сцена

9.00 - 9.30 часа

1. НЧ „Просвета 1898“ с. Сладък кладенец, община Стара Загора

1.1 ЖФГ „Веселие“

1.2 Индивидуален изпълнител: Каля Димова

2. НЧ „Христо Ботев 1927“, с. Черна гора, община Братя Даскалови

2.1 Певческа група „Млади сърца“

3. НЧ „Димитър Наумов 1908“ с. Преславен, община Стара Загора

3.1 ЖПГ „Росна китка“

3.2 МФГ „Жътвари“

9.30 – 10.15 часа

Официално откриване на събора

Представителен народен хор „Одринска епопея“ Стара Загора

Представителен ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки“ при НЧ „Развитие 1878“ с. Дълбоки, община Стара Загора

Фолклорна група при Културно-художествено дружество "Огриджанка", гр. Охрид

10.15 -11. 00 часа

4. Сдружение „Пирински ритми“, гр. Петрич

4.1. ТС „Пирински ритми“

5. Тракийско дружество „Одринска епопея“, гр. Поморие

5.1 Певческа група „Тракийка“

6. НЧ „Светлина 1904“ с. Дунавци, община Казанлък

6.1 Певческа група

7. НЧ „Стефан Генчев 1901“ с. Хрищени, община Стара Загора

7.1 Фолклорна група „Райска ябълка“

7.2 Индивидуален изпълнител: Кремена Ганева

7.3 Индивидуален изпълнител: Иван Иванов

11.00 – 12.00 часа

8. НЧ „Христо Ботев 1952“ с. Старозагорски бани, община Стара Загора

8.1 Танцова група „Еньовче“

8.2 Индивидуален изпълнител: Божидара Николова

8.3 Певческа група „Зорница“

8.4 Индивидуален изпълнител: Йонка Костадинова

8.5 Индивидуален изпълнител: Петър Михалев

9. Гайдарски състав „Ангел войвода“, гр. Стара Загора

10. Клуб за автентични песни и танци „Васила Вълчева“ с. Калипетрово, община Силистра

10.1 Танцова група

10.2 Певческа група

10.3 Индивидуален изпълнител: Калоян Йорданов

11. Клуб на пенсионера „Иглика“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас

11.1 Певческа група „Иглика“

11.2 Индивидуален изпълнител: Елена Танчева

12. НЧ „Христо Ботев – 1897“, гр. Сливен

Школа за народно пеене „Славейче“

12.1 Индивидуален изпълнител: Пламена Василева Дикова – 14 г.

12 - 13.00 часа

13. Танцова формация „Лудогорско настроение“ гр. Разград

14. Клуб на пенсионера „Тракийски гласове“, кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас

14.1 Певческа група „Тракийски гласове“

15. Тракийско дружество, община Средец, област Бургас

15.1 Група за изворен фолк „Момина сълза“

16. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1942“, с. Коларово, община Главиница

16.1 Певческа група „Пъстра Китка“

17. НЧ „Христо Ботев 1898“ с. Ценово, община Ценово

17.1 Мъжка певческа група „Мераклии“

18. НЧ ,,Поука-1908', с. Черногорово, община Димитровград

18.1 ГНХ ,,Славяни''

19. Клуб на пенсионера „Дълголетие“, к-с Славейков, гр. Бургас

19. 1 Певческа група „Чаровна възраст“

13.00 – 14.00 часа

20. НЧ „Дядо Иван Арабаджията 1926“ ,с. Царацово, община Марица

20.1 ЖПГ „Дикани“

20.2 МПГ „Дикани“

21. НЧ „Просвета 1964“ с. Крислово, община Марица

21. ЖСПГ „От извора“

22. НЧ „Соколов 1919“ с. Паничери, община Хисаря

22.1 Женска група за автентичен фолклор

22.2 Мъжка група за фолклор

22.3 Индивидуален изпълнител: Христо Шилков

23. ТД „Яни Попов“ и НЧ „Пробуда 1914“ гр. Ивайловград

23.1 Тракийски хор „Яни Попов“

24. ПК „Александър Георгиев – Коджакафалията“ с. Зидарово, община Созопол

24.1 Певческа група „Зеленика“

24.2 Индивидуален изпълнител: Емил Добрев 4 г.

24.3 Индивидуален изпълнител: „Керка Владикова

24.4 Индивидуален изпълнител: Живка Минева

14.00 – 15.00 часа

25. ПК „Прогрес“ гр. Бургас, к-с Славейков

25.1 Певческа група „Теменуга“

26. НЧ „Просвета 1926“ с. Крум, община Димитровград

26.1 Певческа фолклорна група

26.2 Група за народни обичаи и ритуали

27. НЧ „Просвета 1963“ с. Соколица, община Карлово

27.1 Певческа група „Млади сърца“

28. БЧ „Стефан Караджа - 1924“, с. Стефан Караджов, община Болярово

28.1Танцова група „Извор“

29. НЧ „Джон Атанасов - 1928“, с. Бояджик, община Тунджа

29.1 Певческа група „Росна китка“

30. НЧ „Просвета 1908“, с. Овощник, община Казанлък

30.1 Певческа група „Пъстра броеница“

31. НЧ „Светлина – 1928“, с. Деветак, община Карнобат

31.1 Група за изворен фолклор

15.00 – 16.00 часа

32. НЧ „Светлина 1928“ с. Ръжена, община Казанлък

32.1 Група за народни обичаи и ритуали

32.2 Детска танцова група „Патиланци“

33. НЧ "Развитие – 1897“, с. Дибич, община Шумен

33.1 Танцов състав за автентичен фолклор „Лудоселци“

33.2 Женска певческа група „Лудоселци“

33.3 Мъжка певческа група „Лудоселци“

34. НЧ „Съгласие 1882“ ,с. Осмар, община Велики Преслав

34.1 Група за изворен фолклор

34.2 Дует – Ивона и Стефани Колеви

34.3 Танцова група „Исмарос“

16.00 – 17.00 часа

35. НЧ „Г. С. Раковски 1934“, с. Григорево, община Елин Пелин

35.1 Трио „Григоревче“

35.2 Дует

35.3 Фолклорна група „От извора“

36. НЧ „Просвета 1910“ с. Тенево, община Тунджа

36.1 Певческа група за автентичен фолклор

37. НЧ „Христо Ботев 1897“ гр. Сливен

37.1 Индивидуален изпълнител: Никол Милкова

38. НЧ „Светлина 1912“ с. Николаево, община Сливен

38.1 Индивидуален изпълнител: Симона Димитрова, 5 г.

39. НЧ „Цвятко Радойнов 1885“ гр. Крън, община Казанлък

39.1 Танцова група „Елтимира“

40. НЧ „Селска пробуда“ с. Градина, община Първомай

40.1 Женска певческа група

40.2 Танцов клуб „Евридика“

40.3 Индивидуален изпълнител: Недялка Стоева

41. НЧ „Развитие 1882“ гр. Симеоновград

41.1 Вокална група „Водолей“

17.00 – 18.00 часа

42. НЧ „Наука – 1907 г.“, с. Пролом, гр. Карлово

42.1 ФГ „От извора“

43. НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

43.1 Певческа група

44. НЧ „Бяло море -1929“ ,с. Черничево , община Крумовград

44.1 Група за автентичен фолклор „Дунята“

45. НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Пъстрен, община Опан

45.1 Женска фолклорна група „Росна китка“

45.2 Индивидуален изпълнител: Яна Станкова

46. НЧ „Просвета 1915“ гр. Раднево

46.1 Женска певческа група

46.2 Мъжка певческа група

46.3 Индивидуален изпълнител: Желязко Христов

II сцена

9 - 9.30 часа

1. НЧ „Отец Паисий 1903“ с. Средно градище, община Чирпан

1.1 Певческа група „Китката“

2. Индивидуален изпълнител: Росица Богданова, с. Еленино, община Стара Загора

3. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1922“ с. Коньово, община Нова Загора

3.1 Фолклорна певческа група

4. ПК „Българка“ гр. Сливен

4.1 Фолклорна група

4.2 Индивидуален изпълнител: Славка Радева

9.30 – 10.15 часа

10.15 - 11.00 часа

5. ПК „Даме Груев“ гр. Сливен

5.1 Фолклорна група „Здравец“

5.2 Индивидуален изпълнител: Иванка Георгиева

6. НЧ „Развитие 1860“ с. Коларово, община Раднево

6.1 Певческа група за автентичен фолклор

6.2 Индивидуален изпълнител: Гелка Стефанова

7. НЧ „Възраждане 1927“, с. Калояновец, община Стара Загора

7.1 Група за обработен фолклор

8. НЧ „Пробуда 1914“, гр. Ивайловград, клон Лъджа

8.1 Певческа група за обработен фолклор

9. НЧ „Пробуда -1928“, с. Маджерито, община Стара Загора

9.1 Женска Фолклорна Група

9.2 Индивидуален изпълнител: Донка Господинова

„Стоян на мама думаше“

10. НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово, община Стара Загора

10.1 Певческа група

11-12.00 часа

11. НЧ „Митьо Станев“, с. Малко Кадиево, община Стара Загора

11.1 Певческа група „Златен клас“

11.2 Индивидуален изпълнител: Ивон Генова(гъдулка)

12. НЧ „Габрово 2002“ гр. Габрово

12.1 Танцов клуб „Боженци“

13. НЧ „Антон Билкин 1929“, гр. Хисаря

13.1 Женска фолклорна група

13.2 Мъжка фолклорна група

13.3 Смесена фолклорна група

14. НЧ „Христо Ботев 1929“, с. Михилци, общ. Хисаря

14.1 Фолклорна група „Михилски напеви“

15. НЧ „Христо Ботев 1874“ с. Рупките, община Чирпан

15.1 Детска ФГ „Надежда“

15.2 Индивидуален изпълнител: Божидара Йовчева 8 г.

12.00 – 13.00 часа

16. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1921“ с. Малка Верея, община Стара Загора

16.1 Индивидуален изпълнител: Изабел Мемдуева 11 г.

16.2 Индивидуален изпълнител: Симона Динчева 9 г.

16.3 Дует Изабел Мемдуева и Симона Динчева

17. НЧ „Искра-1926“ ,с. Каснаково , община Димитровград

17.1 Група за народни обичаи и ритуали ще представи :

17.2 Представителна група за автентичен фолклор:

18. ЮЛНЦ „Коло-Ра“, гр. Хасково

18.1Танцова група „Копо-Ра“

13.00 – 14.00 часа

19. Народно читалище „Гранит 1928“, с. Ново село, община Стара Загора

19. 1 Сборна детска група „Новоселчета“

20. ПК „Надежда“, с. Злати войвода, община Сливен

20.1 Певческа група

20.2 Индивидуален изпълнител: Петка Рандева

21. НЧ „Просвета 1929“ с. Мало Конаре, община Пазарджи

21.1 ДЮТС „Българъ“

22. Детско-юношески танцов състав „Българъ“ гр. Пловдив

23. НЧ „Просвета 1921“, с. Злато поле, община Димитровград

23.1 Група за автентичен фолклор „Златица“

24. НЧ „Балканска звезда 1896“, гр. Габрово

24.1 Фолклорна група „Зорница“

25. НЧ „Васил Левски 1929“ с. Сталево, община Димитровград

25.1 Певческа група автентичен фолклор

26. НЧ „Зора 1929“ с. Харачерите, община Габрово

26.1 Индивидуален изпълнител: Станислав Сапунов, 10 г.

27. Елица Капсъзова, 4 г. гр. Пловдив

14.00 – 15.00 часа

28. ПК „Св. Николай Чудотворец“ гр. Бургас

28.1 Танцова група

28.2 Певческа група „Морски бриз“

29. Клуб на пенсионера „Тракийска огърлица“, кв. Лозово, община Бургас

29.1 Танцова група „Лозница“

30. Клуб на пенсионера „Малоазийска зора“, к-с Славейков, гр. Бургас

30.1 Певческа група „Малоазийска зора“

31. Клуб на пенсионера „Морски звуци“, гр. Бургас

31.1 Индивидуален изпълнител: Димитринка Вачева

32. Клуб на пенсионера „Морски звуци“, гр. Бургас

32.1 Индивидуален изпълнител: Марийка Стоянова

33. Клуб на пенсионера „Тракийка огърлица“, кв. „Лозово“, гр. Бургас

33. 1 Певческа група „Тракийска огърлица“

34. Диляна Димитрова Димитрова, 6г., гр. Костинброд

35. НЧ „Просвета 1928“ с. Черни връх, община Камено

35.1 Певческа група

36. НЧ „Свети Боян Княз Български 2006“ гр. Панагюрище

36.1 Танцова група „Средногорци“

15.00 – 16.00 часа

37. НЧ „Христо Танев 2020“ гр. Стара Загора

37.1 Танцов клуб „Тракийка“

38. ЦПЛР гр. Стара Загора гр. Стара Загора

38.1 Индивидуален изпълнител: Доротея Кирова 8 г.

39. НЧ „Алеко Константинов - 1907“, с Марково

39.1 Индивидуален изпълнител: Иванка Апостолова

40. НЧ „Пробуда 1927“ с. Бряст, област Хасково

40.1 Певческа група за изворен фолклор

41. Танцов клуб „Лудория“ гр. Пловдив

42. НЧ „Иван Вазов 1999 “ гр. Мадан, община Мадан

42.1 Индивидуален изпълнител: Красимира Апостолова 11 г.

43. Тракийско сдружение „Лазо Лазов“ гр. Средец

43.1 Певческа формация „Странджански букет“

43.2 Индивидуален изпълнител: Мария Хамбарлиева

44. НЧ „Светлина 1932“ с. Тамарино, община Стралджа

44.1 Фолклорна певческа група „Тамара“

16.00 – 17.00 часа

45. НЧ „Стефан Караджа - 1942“, с. Малина, община Генерал Тошево, област Добрич

45.1 Индивидуален изпълнител: Йордан Господинов

45.2 Дует Емилия Колева и Кръстинка Димитрова

45.3 Индивидуален изпълнител: Преслава Галинова

46. НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

47. НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1926“ с. Съдиево, община Нова Загора

47.1 Певческа група „Здравец“

48. НЧ „Победа 1941“ с. Горичане, община Шабла

48.1 Певческа група „Кардарина“

48.2 Индивидуален изпълнител: Росица Кръстева

49. Народно читалище „Христо Ботев - 1931“, с. Чалъкови, община Раковски

49.1 Женска певческа група

49.2 МПГ „Дуванджийски соколи“

50. НЧ „Просвета – 1892“, гр. Стралджа

50.1 Фолклорен ансамбъл „Въжички“

17.00 – 18.00 часа

51. ПК „Тракиец“, с. Миролюбово, община Бургас

51.1 Фолклорна група „Тракиец“

52. Дом за стари хора „Кенана“ гр. Хасково

52.1 Вокална група „Нежни сърца“

53. НЧ „Отец Паисий 1905“ с. Горно Черковище, община Казанлък

53.1 ТК „Роза“

53.2 ЖПГ „Роза“

53.3 Индивидуален изпълнител:

54. ПК „Възраждане“, град Гълъбово

54.1 Група за автентичен фолклор „Карабунарки“

54.2 Дует: Тинка Колева и Иванка Гочева

55. Индивидуален изпълнител: Мария Тодорова Колева, гр. Ямбол

56. НЧ „Пробуждане-1870“, с. Спасово, гр. Чирпан

56.1 ФГ „Болярка“

57. НЧ „Просвета – 1915“, гр. Раднево

57.1 Квартет „Лира“

57.2 Група за обработен фолклор „Здравец“.