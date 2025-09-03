Вкусен празник по варене на лютеница предстои в старозагорско село

Трети празник на лютеницата подготвят в старозагорското село Богомилово на 27 септември 2025 г., от 10.00 ч., на площада пред местното читалище „Иванка Терзиева – 1927“. С музика, песни, танци, демонстрации на приготвяне на традиционни и модерни български храни, организаторите Община Стара Загора, кметство село Богомилово и „Дерони Стара Загора“ ООД, канят гости и участници на трети Празник на лютеницата и зимнината. Фолклорният фестивал „Пазители на традициите“ започва след официалното откриване в 10.00 ч.

Празникът ще продължи с кулинарния фестивал „Вкусът на традициите“, със специалното участие на Шеф Андре Токев, от 11.00 ч.

Основна цел на организаторите е да запознаят повече хора с тайните на българския фолклор и традиционната храна.

Съпътстващи празника събития са детските работилници и кулинарна академия, дегустации, фермерски базар, демонстрации на занаяти и художествени произведения, представяне на рецепти и технологични решения от производители на лютеница, презентиране на варенето на лютеница през годините назад и различните техники на приготвяне ѝ, тяхното развитие във времето и др.

Тази година е предвидено и демонстриране на приготвяне на зимнина на принципа „храна без отпадъци“. Основни рецепти, без продуктови остатъци, като варене на сладко от динени кори, ще видят посетителите на празника.

Шеф Токев и компетентно жури ще оценяват най-добрите участници. В 13.00 ч. ще бъдат обявени резултатите от кулинарния конкурс, а за победителите са предвидени награди. Най-голямата атракция и тази година ще е демонстрационното варене на 100 кг лютеница в голяма тава и представяне процесите на приготвянето ѝ.

Празникът ще завърши с веселие, а за доброто настроение на всички ще се погрижи талантливата Деси Добрева.

Заявки за участие в празника се приемат до 14 септември 2025 г. на e-mail iv.terzieva@abv.bg или на адрес НЧ „Иванка Терзиева – 1927“, село Богомилово, община Стара Загора.

Телефон за контакт - 0896 10 75 45.