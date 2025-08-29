Тракийски университет в Стара Загора открива факултет по дигитални и зелени технологии

Министерският съвет одобри създаването на Факултет „Дигитални и зелени технологии“ към Тракийския университет – Стара Загора. Решението е взето по предложение на висшето училище и е мотивирано от нарастващата нужда от специалисти в областта на информационните и зелените технологии на национално и регионално ниво. Според правителството инициативата отговаря на световните тенденции за дигитализация и внедряване на чисти технологии. Очаква се бъдещите кадри да бъдат търсени от местния бизнес, общинските и областните администрации, неправителствени организации, както и от самите студенти, проявили интерес към направления като „Информатика и компютърни науки“ и „Енергетика“.

Новият факултет ще предлага специалности в сферата на информатиката и компютърните науки, сред които „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии“ и „Киберсигурност и електронно управление“. В същото време учебните програми ще обхващат и енергийни специалности като „Устойчива и зелена енергетика“, „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“, „Умни и зелени енергийни системи“ и „Енергопреобразуващи технологии и системи“. Обучението ще се предлага в редовна и задочна форма за придобиване на степени „бакалавър“ и „магистър“.

Проектът е одобрен от Националната агенция за оценяване и акредитация, което потвърждава качеството на обучението и неговото прилагане спрямо националните стандарти за висше образование.

Учредяването на Факултет „Дигитални и зелени технологии“ ще засили ролята на Тракийския университет като център за подготовка на специалисти, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда. По този начин университетът ще подпомогне развитието на икономиката и администрацията в региона чрез обучение на кадри в стратегически области като дигитализацията и зелените технологии.