Иван Иванов подобри рекорд на Григор Димитров, въпреки че не е играл от миналата година

Младата българска надежда в тениса Иван Иванов счупи голям рекорд на Григор Димитров при юношите, въпреки че не е играл от септември миналата година. Той започна 47-ама си поредна седмица като №1 в световната ранглиста, като на 14 юли 2025 г. той официално се изкачи на върха. Въпреки че последният му мач при юношите беше миналата година, 17-годишният Иванов държи първото си място, а престоят му на върха е с рекордна дължина за българин.

Иван Иванов е рекордьор у нас

Единственият друг български тенисист, който е бил под №1 при юношите е настоящата ни първа ракета, Григор Димитров. Иван Иванов е вторият, като го направи, след като спечели “Уимбълдън“. Два месеца след това, той триумфира и в US Open. А в момента Иван Иванов се подготвя за най-голямата стъпка в кариерата си досега. Той се подготвя за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от “Големия шлем“.

На Иван Иванов му предстои сериозен дебют

Иван Иванов получи покана от организаторите на “Уимбълдън“ и ще участва в квалификациите. А преди това той ще има своеобразна генерална репетиция, като ще вземе участие в турнира от сериите “Чалънджър“ в Дъблин, който ще се проведе от 15 до 20 юни. Иван Иванов може да получи и още едно голямо признание. Той е част от номинираните за наградата “Пьотр Нуровски“ на Международния Олимпийски комитет. Тя се връчва за най-добър млад спортист в Европа през 2025 г.

