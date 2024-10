Безпощаден Григор Димитров е на 1/2-финал в Стокхолм! Пътят към титлата се разчисти

Най-добрият тенисист на България Григор Димитров успя да постигне убедителна победа над швейцареца Доминик Щрикер с 2:0 сета (6-3, 6-2) за 70 минути в мач от 1/4-финалите на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм. Така Гришо се класира за полуфиналната фаза, където ще срещне нидерландеца Талон Грикспор.

Григор започна отлично срещута с Щрикер, като демонстрира високо равнище на начален удар. Двамата тенисисти си размениха по два бързи сервис гейма на нула, но след това Гришо трябваше да спасява два брейкбола. Същото се наложи на швейцареца и в четвъртия гейм, но и той се справи с тази задача.

При 3-4 нервите на Щрикер не издържаха и той допусна да бъде пробит. Григор поведе с 40:0 точки на сервиса на опонента, а с втория си скрит сетбол успя да пробие. След това българинът затвори сета в своя полза с отличен начален удар, какъвто демонстрираше и в предните сервис геймове.

Вторият сет започна още по-силно за Григор, който стигна до пробив в първия гейм. Българинът изоставаше с 15:40 точки, но обърна развоя на гейма, за да пробие. Гришо не само затвърди пробива, но направи още един в третия гейм, за да поведе с 3-0 гейма. После пък трябваше да спасява два брейкбола, за да затвърди и втория пробив за 4-0.

Щрикер успя да спечели петия гейм за 1-4, като опита да играе по-агресивно в опит да противодейства на Григор. И това обаче не помогна на швейцареца, след като Димитров спечели подаването си на 15. Последва нов спечелен сервис гейм от Щрикер, а след това швейцарецът стигна до два брейкбола, но прекомерната агресия не даде резултат и Григор спечели с 6-2 гейма.

"По-добър мач, отколкото вчера. Много мощен тенисист е Щрикер. Първите 3-4 гейма ме накара да се чувствам доста некомфортно. Постепенно обаче влязох в ритъма на мача. Мислех, че физически също бях по-добре, това също ми помогна. Както и публиката, беше забавно да играя пред вас", каза Григор след мача.

Иначе пътят на Григор Димитров към титлата в Стокхолм се "разчисти" и от отпадането на Андрей Рубльов и Каспър Рууд, които са по-високо ранкирани от него. Рубльов отпадна от Стан Вавринка, който ще играе с Томи Пол на 1/2-финалите. Рууд пък отстъпи на следващия опонент на Гришо - Грикспор, когото българинът успя да победи на тазгодишния US Open.

