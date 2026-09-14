Исторически спад за Новак Джокович и подем за Григор Димитров в тениса

Краят на US Open донесе сериозни промени по световната ранглиста в тениса. Александър Зверев вдигна последния трофей от Големия шлем за сезона и се доближи до върха. Изненадите в Ню Йорк не липсваха. Докато световният №1 Яник Синер пропусна надпреварата, Карлос Алкарас отпадна на 1/4-финалите, а легендата Новак Джокович приключи участието си още в първия кръг. Най-добрият български тенисист Григор Димитров също претърпя поражение на самия старт.

Григор Димитров продължава да се издига, спад за Джокович

Въпреки ранното си отпадане, Димитров се изкачи с девет места в ранглистата на АТП, като вече заема 128-а позиция. Той добави 40 пункта към актива си от 472, след като преодоля квалификациите на US Open. Най-голям скок в Топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който премина от девето на четвърто място, след като игра финал, а сънародникът му Франсис Тиафо вече е осми. Голямата изненада пък е при рекордьора по титли Новак Джокович, който се смъкна от 5-о на 12-о място.

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Джокович не е в Топ 10 за първи път от 2018 година насам

39-годишният Джокович загуби със 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 от аржентинеца Мариано Навоне в мач от първия кръг на US Open. Това беше първата му загуба на старта на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 година. След като не успя да защити точките си от миналогодишния 1/2-финал в Ню Йорк, сърбинът излезе от Топ 10 за първи път от осем години. Джокович дебютира в челните десет позиции през 2007 година. Десет години по-късно, по време на 1/4-финалите на Уимбълдън 2017, той бе принуден да се откаже от мача поради проблем с лакътя. Той пропусна остатъка от сезона и през ноември изпадна от челната десетка. През 2018 година той се завърна в елита след четвъртата си титла на турнира от Големия шлем на трева. Джокович държи и рекорда за най-много седмици (428), прекарани като №1 в света в историята на ранглистата на АТП.

Иначе шампионът от Ню Йорк Александър Зверев вече е на по-малко то 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер. Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече е 81-ви в света с 1042 точки. Младият роден талант Иван Иванов също е с нова рекордна позиция. 17-годишният варненец напредна с 22 места и вече е 508-и в света с актив от 88 точки.

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