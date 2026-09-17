Джокович сложи край на доминацията на "Голямата тройка" в елита на тениса

Отпадането на Новак Джокович от Топ 10 на световната ранглиста сложи край на една велика серия на "Голямата тройка". В продължение на две десетилетия три имена властваха в тениса. Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал водеха безмилостно съперничество за всеки един трофей и рядко даваха шанс на някого да се докосне до първото място. Феновете се питаха кога ли това ще приключи, след като тримата завоюваха общо 66 титли от Големия шлем от 88 издания в периода между Уимбълдън 2003 и US Open 2023.

Краят на невероятна серия на "Голямата тройка"

И ето, че това постепенно започна да се случва. Федерер сложи край на кариерата си през 2022 година, а Надал последва примера му две години по-късно. Така само Джокович остана да защитава величието на "Голямата тройка" сред младото поколение. На 39-годишна възраст обаче тази задача става все по-трудна, а това си пролича ясно на тазгодишното издание на US Open.

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Новак Джокович претърпя най-ранното си отпадане от турнир от Големия шлем за последните 20 години на US Open, след като загуби в пет сета в първия кръг от Мариано Навоне. Джокович не беше отпадал на старта от 2006 година насам, когато загуби на Australian Open. Тъй като не успя да защити точките от достигането на 1/2-финал през миналия сезон, сърбинът се свлече в световната ранглиста на АТП. За първи път от осем години Джокович изпадна от Топ 10. Този спад бележи и края на един невероятен рекорд на "Голямата тройка".

За първи път от 7 октомври 2002 година насам - период от почти 24 години, през който класацията е била актуализирана 1227 пъти, нито един представител на "Голямата тройка" не е в Топ 10. Поне един от тримата е бил неизменно в челните позиции, откакто Федерер се появи там през октомври 2002 година. Той не напусна Топ 10 до ноември 2016 година, като през този период прекара 237 седмици като №1 в света. Надал се присъедини към Федерер като 18-годишен през април 2005 година и остана там до март 2023 година - рекордна поредица от 912 седмици. Джокович за първи път влезе в топ 10 през март 2007 година, а единственият период, в който не беше част от нея, беше от ноември 2017 г. до юли 2018 г., когато беше извън игра поради контузия.

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